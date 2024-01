Гид по к-поп: зачем правительству Республики Корея школы для айдолов

© Sam the Leigh/ Shutterstock/ FOTODOM

Что такое K-pop

K-pop — Korean pop, жанр южнокорейской поп-музыки, с соответствующей направлению простотой текстов и вирусными припевами (со вставками на английском языке). Сочетает в себе элементы хип-хопа, танцевальной музыки, электропопа, R'n'B, кантри и даже рока. Выступление к-поп-исполнителя — это полноценное шоу с пением, рэп-партиями, танцами, макияжем и грамотно подобранными костюмами. Можно не понимать корейского или английского языка, но ритм и визуализация делают свое дело — увлекают миллионы фанатов.

Если поначалу К-pop-музыка была чисто корейской историей, а успех на интернет-площадках еще в конце 2000-х считался приятным дополнением, то в 2020-х приоритеты перевернулись. Теперь ориентир исполнителей направлен не только на внутристрановую аудиторию, но и за ее пределы посредством множества веб-ресурсов.

Существует также С-pop (Chinese popular music, или китайская попса) и J-pop (японская популярная музыка), но выходцы из этих стран не возымели пока такой популярности и охвата, как представители корейской поп-музыки.

История K-pop

Как отдельный жанр к-поп зародился в 90-х годах прошлого века. Родоначальником является группа Seo Taiji and Boys — парни совместили корейскую культуру и язык, западный стиль и американское звучание. Их сингл Nan Arayo (I Know) в 1992 году на шоу талантов получил самый низкий балл, но неожиданно взлетел на первую строчку музыкального чарта страны.

В дальнейшем участник этой группы Ян Хен Сок основал YG Entertainment — одну из крупнейших звукозаписывающих компаний Республики Корея. Сегодня принято говорить о "большой четверке" лидеров корейской музыкальной индустрии, куда входят Hybe Co., (бывшая Big Hit Entertainment), SM Entertainment, JYP Entertainment и YG Entertainment.

История корейской поп-музыки измеряется поколениями в зависимости от времени дебюта (официального начала карьеры) группы или исполнителя. Сейчас их насчитывается пять (если не выделять половинчатые, что порой делают опытные к-поперы):

первое поколение — примерно с 1992 по 2002 год (Н.O.Т., S.E.S., Turbo);

второе — с 2003 по 2011 год (BigBang, Girls' Generation, SHINee);

третье — с 2012 по 2017 год (BTS, Astro, Blackpink);

четвертое — с конца 2017 по 2023 год (The Boyz, Stray Kids, Ateez);

Stray Kids, Ateez); пятое — с 2023 года (Lun8, Zerobaseone, Xikers).

Года могут немного отличаться в периодах, так как в основе разделения на эры лежит принцип влияния, распространения и видоизменения групп, исполнителей и индустрии. Все это условно, для удобства фанатов.

Кто такие айдолы

Айдол — артист в Korean pop. Название является производным от английского idol ("идол", "кумир"), что во многом объясняет идеальность создаваемых образов. Айдола сложно назвать просто певцом, ведь он не только поет или читает рэп, а еще профессионально танцует, снимается в дорамах, кино, рекламе, ведет и участвует в разных шоу, представляет бренды и очень много взаимодействует с фанатами. Также у него должно быть идеальное поведение и идеальная внешность при максимальном количестве талантов.

Представителями K-pop могут быть как солисты, так и бойз- и герлс-бэнды, не редки смешанные группы и даже виртуальные айдолы. Разнообразнее становится и национальная составляющая — помимо корейцев в основном встречаются японцы, китайцы, тайцы.

Условия приема в индустрию жесткие, конкуренция высока. Кей pop требует подготовки. Некоторые тренируются 4, 6, 12 лет и не получают свой заветный договор, но кому-то все же может повезти и после года обучения. Путь начинается обычно в 12–14 лет с того, что ребенок, пройдя отбор, становится трейни (от англ. trainee — "стажер") в какой-то определенной компании. Заключая контракт, он оказывается под полным контролем продюсеров. Будущие айдолы вместе живут в общежитиях, учатся и тренируются, соблюдая строгий распорядок дня и диеты.

Компания, стараясь оградить себя от скандалов, особое внимание уделяет обучению правилам поведения на публике, ведь культура отмены в Южной Корее развита не меньше, чем в США. Любой проступок знаменитости, даже совершенный в детстве, может привести к расторжению контракта и полному краху карьеры.

Жизнь в K-pop

После попадания в индустрию сбавить усилия и нажим не получится.

При формировании группы каждому мемберу (участнику — кей рор-сленг) четко прописывается образ (от поведения, черт характера до внешнего вида) и назначается роль внутри коллектива (лидер, вижуал, главный танцор и вокалист). Так аудитории проще идентифицировать каждого мембера и найти своего биаса (любимчика), биаса врекера (второго по симпатиям) и т.д.

Корейская попса объединяет в себе не только разные музыкальные жанры и хореографию, но и моду, красоту. Азиатские "цветочные" мальчики и девочки с точеными чертами лица, легким макияжем и хорошим вкусом в одежде возглавляют рейтинги главных красавцев и модников планеты. А косметологи и пластические хирурги дают свои разборы по наличию вмешательств во внешность айдолов.

Меж тем звезды не вправе самостоятельно принимать решение ни о цвете своих волос, ни о создании второго века. Все регламентируется продюсерами.

Под запретом обычно и личная жизнь (или же хранится в строжайшей секретности). Многие фанаты грезят об отношениях с айдолами и хотят видеть их свободными. Да и те, кто ни на что не надеется, очень дотошно оценивают избранников своих звезд. Хороший артист в Республике Корея живет исключительно ради своего дела и фанатов.

Фанаты и их атрибуты

А фанаты у каждой группы носят собственное имя, которое не лишено смысла: у самого популярного южнокорейского бойз-бэнда BTS — ARMY (аббревиатура от Adorable Representatives MC for Youth — "очаровательные представители музыкальной культуры для молодежи"). Кпоп-группы заигрывают не только с английским языком: бойз-бэнд Astro взял свое название из испанского (переводится как "Звезда"), а фанаты именуются AROHA, где в основе лежит и корейский, и английский, и даже язык маори.

У каждого фандома (от англ. fandom — "сообщество фанатов") есть свой лайтстик (lightStick, или ынвонБонг) — концертный световой аксессуар, размахивая которым в такт музыке, фанаты поддерживают именно своих айдолов.

Звезд корейской попсы не только стэнят (обожают, произошло от песни Eminem — Stan), сасэнят (сасэн, фактически фанат-сталкер), но и хейтят (ненавидят, hate). Последние две категории, правда, можно спутать, ведь что сасэны, что хейтеры нередко нарушают закон — преследуют айдолов, шлют письма с угрозами, нападают в общественных местах.

Известны случаи, когда хейт достигал таких масштабов, что артисту приходилось брать паузу в выступлении или в карьере. Некоторые и вовсе уходили из жизни. Так, в 2019 году даже был подготовлен законопроект, который прозвали "закон Солли" (по имени к-поп-звезды, покончившей с собой). Предполагалось, что он ужесточит надзор за анонимными комментариями в интернете. Но документ не был принят.

Финансы

Для фанатов выпускается огромное количество разнообразного мерча и стаффа (синонимичные понятия). А приобретение карточек (картона на к-поп-сленге) с изображением айдолов можно сравнить с настоящей биржевой торговой системой. Корейский поп — это все-таки бизнес.

В мире айдолов контракты обычно составляются на пять-восемь лет (с возможностью пролонгации, если проект успешен). До увольнения мемберам нужно отработать средства, которые в них вложила компания — на обучение и продвижение. По информации JYP Entertainment, дебют группы из пяти человек стоит 700–900 млн вон (46,5–60 млн рублей). Камбэк — возвращение группы или айдола после небольшого перерыва с новым материалом — тоже удовольствие недешевое. Запись песни стоит 12 млн вон (около 800 тыс. рублей), продюсирование — 15 млн вон (995 тыс. рублей), фотосъемка — 20 млн вон (1,3 млн рублей). Музыкальный клип — 150 млн вон (почти 10 млн рублей). А ведь есть еще хореографы, гримеры, маркетологи и т.д. Компании обычно либо забирают гонорары айдолов полностью, пока те выплачивают долг, либо значительно урезают их часть.

Группы могут получать частное и государственное финансирование. В 2008 году в Министерстве культуры, спорта и туризма РК был даже создан отдел по содействию глобализации к-поп, а многие южнокорейские издания имеют отдельную Korean pop-вкладку. Эта индустрия оказывает прямое влияние на экономику и фондовые рынки, привлекает туристов. Экспорт только альбомов K-pop-музыки в 2023 году превысил 300 млрд вон (20 млрд рублей).

Подытоживая

В Южной Корее есть внеклассные академии для подготовки будущих звезд K-pop. В 2020 году была открыта High School of Korean Pop and Performing Arts (в РК система школьного образования делится на шестилетнюю младшую, трехлетнюю среднюю и трехлетнюю старшую школы) в провинции Южный Чунчон. Некоторые участники индустрии Korean pop посещают (или посещали) ее либо частную старшую школу School of Performing Arts в Сеуле.

Как отмечалось в заявлении властей, в пусанской школе будут преподавать вокал, танцы, композицию, написание песен и иные предметы, необходимые для продвижения в K-pop. Строительство планируется начать в январе 2027 года.

Корейская попса — это не только музыка и шоу. Как и в любой другой индустрии, там не все радужно и цветочно. Айдол — не только талантливое олицетворение мечты о принце на белом коне, но и бизнес-проект. На этом фоне открытие в Пусане — втором по величине городе Республики Корея — государственной школы кей поп выглядит вполне логичным шагом.

Александра Бусова