Под корейской волной: бум азиатских сериалов во всем мире

День всех влюбленных — лучшее время, чтобы познакомиться с миром дорам. Так называются азиатские сериалы, которые как раз богаты на превосходные мелодрамы. Романтический накал там таков, что у смотрящих стремительно кончаются дома салфетки: слишком уж часто приходится хлюпать носом и пускать слезы по самым разным поводам — от умиления до сопереживания и катарсиса. Хотя, строго говоря, жанры дорам куда многообразнее.

Описание Люди в костюмах из сериала "Игра в кальмара" © REUTERS/ Heo Ran

Взять ту же "Игру в кальмара", сериал про смертельные игры малоимущих граждан, который стал международной сенсацией. Кого-то его успех мог застать врасплох, но он стал закономерным следствием процессов в корейской развлекательной индустрии, идущих уже не первое десятилетие. И это не единоразовая вспышка. Азиатские сериалы имеют колоссальные фан-базы по всему земному шару, в том числе и в России, особенно среди молодежи, хотя дорамам все возрасты покорны. Уверен, в дальнейшем их популярность будет только расти. Халлю захватывает мир Любую многосерийную продукцию из Азии у нас уверенно называют "дорамами" (от слова "драма"), хотя в англоязычной среде сериалы принято различать по стране производства. Например, K-drama — это корейский продукт, C-drama — китайский. Эти два государства особенно ударно экспортируют свои сериалы, хотя Япония, Тайвань и прочие их соседи бегут за ними вдогонку.

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Началось все в 1960-х годах в Стране восходящего солнца, где население с упоением зачитывалось местными комиксами — мангой. В Японии начали экранизировать сборники картинок не только в анимационном виде (аниме), но и с живыми актерами (дорамы). Подобный пример оказался заразителен. Телевизионные продюсеры из Южной Кореи часто наведывались в Японию, чтобы поучиться приемам у коллег, но в итоге превзошли учителей. В 1990-е годы они активно взялись за производство собственных сериалов. Причем промышляли корейцы не только ремейками. Тогда-то мир постепенно и начала накрывать "корейская волна", она же Халлю. Случилось это по целенаправленному расчету. Правительство осознанно стало вкладываться в развитие сферы развлечений и искусства, чтобы продвигать свои ценности за рубежом, — это проявление так называемой мягкой силы. Попутно государство также отменило жесткую цензуру и квоты на зарубежное кино, что способствовало перениманию опыта у иностранных корифеев. Первыми на себе прелести корейских дорам познали китайцы, на которых произвели большое впечатление такие работы, как "Ревность" (1993) и "Звезда души моей" (1997). Дело в том, что в Поднебесной пренебрежительно относились к американским шоу из идеологических соображений, а японскими сериалами брезговали тем более — еще не хватало закупаться у бывшего колонизатора. Корейские дорамы идеально заполнили нишу. В 2000-х годах такие дорамы, как "Осень в моем сердце" (2000), "Дворец" (2006), "Первое кафе "Принц" (2007) и другие, завоевали зрительские сердца не только в близлежащих странах, но и за пределами Азии. А историческая драма "Жемчужина дворца" (2003) и вовсе стала международным хитом. Сериал о простой женщине, которая упорным трудом дослужилась до роли придворного врача во времена династии Чосон в XVI веке, был продан в 150 стран. Из-за отсутствия сексуальных сцен и насилия К-драмы с распростертыми объятиями встречали и в более консервативных странах на Ближнем Востоке: например, в Египте, Турции, ОАЭ, Ираке и так далее. Латиноамериканцев в дорамах привлек надрыв чувств, близкий их эмоциональному темпераменту. К тому же южнокорейские вещатели нарочно продавали свои лучшие произведения по доллару за серию, в то время как теленовеллы местного производства стоили тысячи долларов за эпизод. За столь неслыханной щедростью стоял холодный расчет. В результате некоторые дорамы, например "Лестница в небеса" или "Моя прекрасная леди" (2009), в Южной Америке смотрели даже охотнее, чем национальное "мыло".

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Наступившая эра стримингов также сыграла на руку экспансии корейских драм. Благодаря онлайн-сервисам со встроенными субтитрами их смотрят по всему миру, и в США в том числе. Еще в 2014 году исследование от Korea Creative Content Agency (KOCCA) установило, что К-драмами увлекаются 18 млн американцев. Страшно представить, как сильно могло возрасти их число к сегодняшнему дню. Например, один из самых популярных стриминговых сервисов фильмов и сериалов — Netflix — не только показывает дорамы, но и с 2018 года активно вкладывается в их производство. Конечно, этот гигант финансирует многое — просто на всякий случай. Сложно найти страну, с которой бы он еще не вступил в товарно-денежные отношения (и в России есть примеры сотрудничества). И все-таки масштаб "интрижки" с Южной Кореей поражает воображение. По плану за минувший 2021 год Netflix намеревался вложить в К-драмы $500 млн. Первые успехи такой политики уже доступны зрителям. Например, "Королевство зомби" (2019) про зомби-апокалипсис в историческом сеттинге. Или "Я псих, но это нормально" (2020), который попал в годовые топ-10 по просмотрам в разных странах — от Канады до Австралии и России. Что уж говорить про "Игру в кальмара", которая в первые 17 дней после премьеры набрала рекордные 111 млн просмотров. А ведь есть и другие стриминговые сервисы, как Disney+ и Apple TV, — с глубокими карманами и большим интересом к корейскому рынку. Корейская культура сейчас на невиданном подъеме, и победа социальной трагикомедии "Паразиты" на "Оскаре" в 2020 году это только подтверждает. Как мне рассказывали, дорамы тайком смотрят даже в Северной Корее, куда их провозят пиратской контрабандой. Азиатские сериалы настолько востребованы, что теперь их сюжеты переделывают в других странах. Даже в России — "Лестница в небеса" сначала вышла в Южной Корее в 2003 году, прежде чем появилась в одноименной отечественной версии десять лет спустя. Заимствовать идеи у корейцев не прочь и американцы: их "Хорошему доктору" предшествовала дорама 2013 года с таким же названием. Специфика дорам У корейских дорам свой формат. Обычно серия длится один час, а всего их насчитывается от 12 до 24. Хотя количество эпизодов (особенно в исторических постановках) может растянуться до пугающих значений — для людей, которым свободное время нужно не только для просмотра сериалов. Сюжеты, как правило, законченные, пусть и часто с открытым финалом. Впрочем, заметить культурное влияние Запада можно и на корейской индустрии. С распространением Netflix некоторые постановки имеют американский формат сезонов. Для неподготовленного зрителя дорамы — это привлекательный способ окунуться в чужую культуру, где есть свои особенности повествования, непохожие на привычные нам шаблоны. В основе большинства корейских произведений лежат конфуцианские и семейные ценности. Если вы вдруг забыли о важности дружбы, любви и уважения к старшим, то дорамы вам об этом с удовольствием напомнят. Вдобавок К-драмы настолько целомудренны, что кажется, будто их снимают святые люди. В корейских сериалах даже французский поцелуй — это большое событие, словно от вида которого самые благонравные зрители упадут в обморок. Отношения в дорамах раскрываются не через плотские утехи, а через платоническую романтику, чувства и психологические переживания. Недотрог героям приходится изображать, дабы грешным делом не подмочить репутацию компаний, спонсирующих производство. Особой жестокости в дорамах обычно тоже нет. При этом нельзя сказать, что дорамы с их традиционными устоями отстают от современных прогрессивных трендов. Они с интересом освещают классовое неравенство, феминизм, сексуальные ориентации, буллинг в школе, расизм, коррупцию и прочие волнующие социальные вопросы.

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При этом дорамы не стремятся к буквальному реализму и показывают идеализированный окружающий мир сродни сказке. Главные герои — это всегда корейские аполлоны и богини ванильной внешности, а картинка радует глаз красивыми пейзажами. Существует стереотип, будто дорамы — это сугубо романтические мелодрамы. Любовные линии действительно присутствуют практически во всех сериалах, но в целом телефильмы бывают любых жанров, зачастую совмещая их парадоксальным и необычным образом даже в рамках одного произведения. Фарс с драмой соседствуют за милую душу. Детективы, фантастика, ужасы — всему этому есть место. Например, популярный "Гоблин" (2016) ловко объединяет в себе романтику и фэнтези. Хоть и считается, что дорамы в основном — это легкое и духоподъемное зрелище, но их создатели не чураются всячески изгаляться над героями. В их жизни то и дело происходят трагедии, удары судьбы, несчастная любовь, страдания — без слез на все это смотреть невозможно. С 2000-х годов активно стал развиваться жанр исторических драм, он же "сагык". Нередко они ставятся с налетом фантастики, где главными героями становятся "попаданцы" — люди из нашего времени, которых каким-то образом заносит в прошлое. Например, "Алое сердце" (2016) рассказывает о девушке, которая угодила в X век в эпоху Корё. Производство дорам За дорамы обычно отвечает один режиссер и один сценарист. В Америке, например, чаще всего не так: режиссеры в каждой серии меняются как перчатки, а толпа сценаристов запирается в одной комнате, где коллективно генерирует идеи (плюс, конечно, есть шоураннер, который старается придать всему этому целостность). У дорам таких проблем нет. Но есть другая. Она связана со своеобразием их производства. Первые четыре серии обыкновенно снимаются заранее. После этого они выходят в эфир, и создатели с замиранием сердца ждут реакции от фанатов. Затем дорамы выпускаются по две серии в неделю — один день за другим. За оставшиеся пять дней съемочной группе необходимо успеть отснять новый эпизод, порой на лету переписывая сценарий и импровизируя, чтобы зрители были довольны — повороты последующих эпизодов зависят от их фидбека. Полюбившиеся аудитории персонажи получают больше экранного времени, а их сюжетные арки видоизменяются. Фанаты обожают быть вовлеченными и ценят возможность влиять на создание сериалов. Удивительно, что в таких условиях многие дорамы умудряются сохранить складное и захватывающее повествование, мастерски тянуть за струны души. Актеры в дорамах Из-за столь безумного графика актеры вынуждены находиться в постоянной боеготовности. Зачастую им даже не дозволяется покидать съемочную площадку. Конечно, не все выдерживают такую нагрузку. В киносфере поговаривают, что некоторым даже проводят внутривенную терапию, чтобы они оклемались от такой работы.

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