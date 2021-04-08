Американская семья по-корейски: оскаровский номинант "Минари"

Премьера фильма Ли Айзека Чуна состоялась на прошлогоднем фестивале "Сандэнс", который успел пройти буквально за месяц до начала пандемии. Тогда тихая семейная драма о семье из Кореи, переехавшей в США, стала настоящим фестивальным феноменом и взяла сразу две награды — как лучший фильм по версии жюри и по версии зрителей.

Описание Кадр из фильма "Минари" © Courtesy of Sundance Institute

На этом успех картины не закончился, хотя она и была несколько подзабыта из-за закрытия кинотеатров и отложенной премьеры. У кинокритиков и зрителей появился новый любимчик — "Земля кочевников" Хлои Чжао. Картина получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля и приз зрительских симпатий на смотре в Торонто. Также фильм стал триумфатором "Золотых глобусов" — ему вручили статуэтку в категории "Лучший драматический фильм", а Чжао — как лучшему режиссеру. Хотя "Минари" тоже не обошли вниманием — он стал победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Минари" и "Земля кочевников" в чем-то схожи: оба рассказывают две небольшие истории о маленьких людях, которые пытаются найти себя на бесконечных равнинах Америки. Ли Айзек Чун — американец корейского происхождения, Чжао — китаянка, переехавшая в США. Обе картины оказались в фаворитах и в оскаровской гонке: у каждого есть номинации в главных категориях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучший актер/ актриса". Единственная серьезная разница между ними состоит в том, что Ли Айзек Чун снял фильм на корейском языке, а Чжао — на английском, хотя это не помешало тому же Пон Чжун Хо и его "Паразитам" победить на "Оскаре" в прошлом году.

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Ли Айзек Чун — этакий американский Хирокадзу Корээда с корейскими корнями. Уж больно он любит снимать картины про семейные отношения. Действие "Минари" разворачивается в восьмидесятые годы. Молодая корейская семья переезжает в Арканзас, чтобы начать новую жизнь и построить ферму. Точнее, отец семейства Джейкоб очень хочет построить ферму и не предупреждает об этом свою жену Монику. Она не испытывает восторга от сельскохозяйственных фантазий мужа, от старого дома на колесах посреди безлюдных полей и более всего — от того, что он все решил за нее сам. У пары есть двое детей: старшая Энн и младший Дэвид, которым явно неуютно в деревне после жизни в городе. Чтобы как-то приободрить жену, Джейкоб вызывает из Кореи ее маму Сунжу, но она оказывается, по словам Дэвида, "неправильной бабушкой". Сунжа не печет печенье и не ухаживает за детьми, она играет в карты, матерится, смотрит бокс, храпит, странно пахнет и постоянно подшучивает над маленьким, но гордым мальчиком. Моника, хоть и рада матери, никак не может смириться с их новым домом. Она хочет стабильности, а Джейкоб — доказать себе и своим близким, что может достичь много большего, чем пожизненная работа на птичьей ферме. Правда, эту работу они с женой сохраняют и в Арканзасе: целый день они сортируют птенцов на мальчиков и девочек. Как папа объясняет Дэвиду, девочки несут яйца и гораздо вкуснее мальчиков, поэтому последние "утилизируются". Их с сыном задача — обеспечить хорошую жизнь своей семье, чтобы их не сдали в утиль.

"Минари", как и "Рома" Альфонсо Куарона, во многом основан на воспоминаниях, и не возникает никаких сомнений, что прототип Дэвида — сам режиссер. Сразу чувствуется, что это родная и любимая среда Чуна. От этого фильм получается очень живой и расцвеченный небольшими деталями, создающими объемную вселенную семьи новоиспеченных американцев

Одна из самых милых и забавных сюжетных линий — отношения Дэвида с бабушкой, которая по-своему пытается завоевать его доверие. Также она, поддерживая начинания зятя, сажает возле реки корейское растение минари. Постепенно оно разрастается в незнакомой среде, служа метафорой новой жизни: несмотря ни на что, оно пробивает себе путь в чужой стране и постепенно становится своим.

Описание Хан Е-ри, Стивен Ян, Ли Исаак Чан, Юн Ё Чжон, Алан Ким и Ноэль Чо © Taylor Jewell/Invision/AP