Американская семья по-корейски: оскаровский номинант "Минари"

Премьера фильма Ли Айзека Чуна состоялась на прошлогоднем фестивале "Сандэнс", который успел пройти буквально за месяц до начала пандемии. Тогда тихая семейная драма о семье из Кореи, переехавшей в США, стала настоящим фестивальным феноменом и взяла сразу две награды — как лучший фильм по версии жюри и по версии зрителей.
На этом успех картины не закончился, хотя она и была несколько подзабыта из-за закрытия кинотеатров и отложенной премьеры. У кинокритиков и зрителей появился новый любимчик — "Земля кочевников" Хлои Чжао. Картина получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля и приз зрительских симпатий на смотре в Торонто. Также фильм стал триумфатором "Золотых глобусов" — ему вручили статуэтку в категории "Лучший драматический фильм", а Чжао — как лучшему режиссеру. Хотя "Минари" тоже не обошли вниманием — он стал победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Минари" и "Земля кочевников" в чем-то схожи: оба рассказывают две небольшие истории о маленьких людях, которые пытаются найти себя на бесконечных равнинах Америки. Ли Айзек Чун — американец корейского происхождения, Чжао — китаянка, переехавшая в США. Обе картины оказались в фаворитах и в оскаровской гонке: у каждого есть номинации в главных категориях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучший актер/ актриса". Единственная серьезная разница между ними состоит в том, что Ли Айзек Чун снял фильм на корейском языке, а Чжао — на английском, хотя это не помешало тому же Пон Чжун Хо и его "Паразитам" победить на "Оскаре" в прошлом году.
Ли Айзек Чун — этакий американский Хирокадзу Корээда с корейскими корнями. Уж больно он любит снимать картины про семейные отношения. Действие "Минари" разворачивается в восьмидесятые годы. Молодая корейская семья переезжает в Арканзас, чтобы начать новую жизнь и построить ферму. Точнее, отец семейства Джейкоб очень хочет построить ферму и не предупреждает об этом свою жену Монику. Она не испытывает восторга от сельскохозяйственных фантазий мужа, от старого дома на колесах посреди безлюдных полей и более всего — от того, что он все решил за нее сам. У пары есть двое детей: старшая Энн и младший Дэвид, которым явно неуютно в деревне после жизни в городе. Чтобы как-то приободрить жену, Джейкоб вызывает из Кореи ее маму Сунжу, но она оказывается, по словам Дэвида, "неправильной бабушкой". Сунжа не печет печенье и не ухаживает за детьми, она играет в карты, матерится, смотрит бокс, храпит, странно пахнет и постоянно подшучивает над маленьким, но гордым мальчиком.
Моника, хоть и рада матери, никак не может смириться с их новым домом. Она хочет стабильности, а Джейкоб — доказать себе и своим близким, что может достичь много большего, чем пожизненная работа на птичьей ферме. Правда, эту работу они с женой сохраняют и в Арканзасе: целый день они сортируют птенцов на мальчиков и девочек. Как папа объясняет Дэвиду, девочки несут яйца и гораздо вкуснее мальчиков, поэтому последние "утилизируются". Их с сыном задача — обеспечить хорошую жизнь своей семье, чтобы их не сдали в утиль.
Одна из самых милых и забавных сюжетных линий — отношения Дэвида с бабушкой, которая по-своему пытается завоевать его доверие. Также она, поддерживая начинания зятя, сажает возле реки корейское растение минари. Постепенно оно разрастается в незнакомой среде, служа метафорой новой жизни: несмотря ни на что, оно пробивает себе путь в чужой стране и постепенно становится своим.
Молодые родители так и не находят согласия, уезжать им или оставаться, и чем больше становится огород, тем больше возникает проблем у семьи. Для помощи на ферме Джейкоб нанимает пожилого американца, ветерана Корейской войны в нелепых очках по имени Пол. И здесь Чун ловко переворачивает стереотипы с ног на голову: в американском кинематографе принято смеяться над якобы нелепыми верованиями и обычаями других стран. Здесь же Пол со странными танцами и молитвами Иисусу вперемежку с проклятиями для изгнания злых духов сам превращается в источник для шуток.
Фильм неторопливо разворачивает перед нами картины семейного быта, с каждой сценой все сильнее сгущая краски. Но ближе к концу "Минари" теряет свой размеренный ритм и ускоряется, пытаясь скороговоркой уложить все, что не успел сказать, в последние пятнадцать минут. Режиссер как будто забывает, что все сюжетные линии нужно привести к логическому концу, и спохватывается слишком поздно, поэтому есть в концовке изрядная доля недосказанности. Но в том, что минари точно приживется на новой земле, не возникает никаких сомнений. А вот удастся ли фильму побить своего главного конкурента "Землю кочевников" — вопрос более сложный. Пока премии отдают предпочтение фильму Чжао, оставляя Ли Айзека Чуна лишь в номинантах, но последнее слово все равно останется за академиками. И они в последнее время становятся все непредсказуемее.