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Американская семья по-корейски: оскаровский номинант "Минари"

ХОДОВА Тамара
ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС
Тамара Ходова — об одном из главных претендентов на награду Киноакадемии США

Премьера фильма Ли Айзека Чуна состоялась на прошлогоднем фестивале "Сандэнс", который успел пройти буквально за месяц до начала пандемии. Тогда тихая семейная драма о семье из Кореи, переехавшей в США, стала настоящим фестивальным феноменом и взяла сразу две награды — как лучший фильм по версии жюри и по версии зрителей.

Кадр из фильма "Минари" Courtesy of Sundance Institute
Описание
Кадр из фильма "Минари"
© Courtesy of Sundance Institute

На этом успех картины не закончился, хотя она и была несколько подзабыта из-за закрытия кинотеатров и отложенной премьеры. У кинокритиков и зрителей появился новый любимчик — "Земля кочевников" Хлои Чжао. Картина получила "Золотого льва" Венецианского фестиваля и приз зрительских симпатий на смотре в Торонто. Также фильм стал триумфатором "Золотых глобусов" — ему вручили статуэтку в категории "Лучший драматический фильм", а Чжао — как лучшему режиссеру. Хотя "Минари" тоже не обошли вниманием — он стал победителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке". "Минари" и "Земля кочевников" в чем-то схожи: оба рассказывают две небольшие истории о маленьких людях, которые пытаются найти себя на бесконечных равнинах Америки. Ли Айзек Чун — американец корейского происхождения, Чжао — китаянка, переехавшая в США. Обе картины оказались в фаворитах и в оскаровской гонке: у каждого есть номинации в главных категориях "Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучший актер/ актриса". Единственная серьезная разница между ними состоит в том, что Ли Айзек Чун снял фильм на корейском языке, а Чжао — на английском, хотя это не помешало тому же Пон Чжун Хо и его "Паразитам" победить на "Оскаре" в прошлом году.

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Ли Айзек Чун — этакий американский Хирокадзу Корээда с корейскими корнями. Уж больно он любит снимать картины про семейные отношения. Действие "Минари" разворачивается в восьмидесятые годы. Молодая корейская семья переезжает в Арканзас, чтобы начать новую жизнь и построить ферму. Точнее, отец семейства Джейкоб очень хочет построить ферму и не предупреждает об этом свою жену Монику. Она не испытывает восторга от сельскохозяйственных фантазий мужа, от старого дома на колесах посреди безлюдных полей и более всего — от того, что он все решил за нее сам. У пары есть двое детей: старшая Энн и младший Дэвид, которым явно неуютно в деревне после жизни в городе. Чтобы как-то приободрить жену, Джейкоб вызывает из Кореи ее маму Сунжу, но она оказывается, по словам Дэвида, "неправильной бабушкой". Сунжа не печет печенье и не ухаживает за детьми, она играет в карты, матерится, смотрит бокс, храпит, странно пахнет и постоянно подшучивает над маленьким, но гордым мальчиком.

Моника, хоть и рада матери, никак не может смириться с их новым домом. Она хочет стабильности, а Джейкоб — доказать себе и своим близким, что может достичь много большего, чем пожизненная работа на птичьей ферме. Правда, эту работу они с женой сохраняют и в Арканзасе: целый день они сортируют птенцов на мальчиков и девочек. Как папа объясняет Дэвиду, девочки несут яйца и гораздо вкуснее мальчиков, поэтому последние "утилизируются". Их с сыном задача — обеспечить хорошую жизнь своей семье, чтобы их не сдали в утиль.

"Минари", как и "Рома" Альфонсо Куарона, во многом основан на воспоминаниях, и не возникает никаких сомнений, что прототип Дэвида — сам режиссер. Сразу чувствуется, что это родная и любимая среда Чуна. От этого фильм получается очень живой и расцвеченный небольшими деталями, создающими объемную вселенную семьи новоиспеченных американцев

Одна из самых милых и забавных сюжетных линий — отношения Дэвида с бабушкой, которая по-своему пытается завоевать его доверие. Также она, поддерживая начинания зятя, сажает возле реки корейское растение минари. Постепенно оно разрастается в незнакомой среде, служа метафорой новой жизни: несмотря ни на что, оно пробивает себе путь в чужой стране и постепенно становится своим.

Хан Е-ри, Стивен Ян, Ли Исаак Чан, Юн Ё Чжон, Алан Ким и Ноэль Чо Taylor Jewell/Invision/AP
Описание
Хан Е-ри, Стивен Ян, Ли Исаак Чан, Юн Ё Чжон, Алан Ким и Ноэль Чо
© Taylor Jewell/Invision/AP

Молодые родители так и не находят согласия, уезжать им или оставаться, и чем больше становится огород, тем больше возникает проблем у семьи. Для помощи на ферме Джейкоб нанимает пожилого американца, ветерана Корейской войны в нелепых очках по имени Пол. И здесь Чун ловко переворачивает стереотипы с ног на голову: в американском кинематографе принято смеяться над якобы нелепыми верованиями и обычаями других стран. Здесь же Пол со странными танцами и молитвами Иисусу вперемежку с проклятиями для изгнания злых духов сам превращается в источник для шуток.

Фильм неторопливо разворачивает перед нами картины семейного быта, с каждой сценой все сильнее сгущая краски. Но ближе к концу "Минари" теряет свой размеренный ритм и ускоряется, пытаясь скороговоркой уложить все, что не успел сказать, в последние пятнадцать минут. Режиссер как будто забывает, что все сюжетные линии нужно привести к логическому концу, и спохватывается слишком поздно, поэтому есть в концовке изрядная доля недосказанности. Но в том, что минари точно приживется на новой земле, не возникает никаких сомнений. А вот удастся ли фильму побить своего главного конкурента "Землю кочевников" — вопрос более сложный. Пока премии отдают предпочтение фильму Чжао, оставляя Ли Айзека Чуна лишь в номинантах, но последнее слово все равно останется за академиками. И они в последнее время становятся все непредсказуемее.

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