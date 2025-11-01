Статья

Маккартни, Элвис и Ханс Циммер. Кто еще не знал нот, но сочинял музыкальные хиты?

Считается, что знание нотной грамоты — это необходимость для музыканта. Возможно, из-за этого устоявшегося мнения многие находят порог входа в мир музыки слишком высоким. Но оказывается, многие знаменитости нот не знали и все равно подарили нам множество запоминающихся хитов

Пол Маккартни © 1978 Gunther/ mptvimages.com via Reuters Connect

Пол Маккартни

Участник The Beatles, который написал песен, занявших первую строчку в чартах в США, больше, чем кто-либо еще, не получал музыкальное образование. Более того, он до сих пор не знает нот.

Сам сэр Пол считает свой подход интуитивным и следует ему еще со времен "битлов" (остальные музыканты в коллективе тоже знанием грамоты не блистали). "Я просто работаю над этим, как если бы писал эссе или решал кроссворд. Это система, которую я всегда использовал, которую начали использовать Джон [Леннон] и я <…> — просто играть на гитаре и искать что-то, что подсказывает мелодию и, может быть, какие-то слова, если повезет", — говорил Маккартни.

Элвис Пресли

"Король рок-н-ролла" — один из самых коммерчески успешных музыкантов в истории, поп-культурный символ, но музыкальной грамоты он так и не освоил. У Пресли была настоящая страсть к музыке, которую ему привили родители, и, будучи подростком, он начал осваивать гитару, играя полностью на слух. "Я ничего не знаю о музыке. В моей области это не требуется", — говорил Элвис.

Элвис Пресли © Michael Ochs Archives/ Getty Images

Трудно представить, но по музыке у него в школе первоначально была тройка. Его учитель сказал Элвису, что у него нет способностей к пению. Тогда Пресли принес гитару и спел модный в то время хит, переубедив преподавателя. А вскоре он убедил и весь мир.

Эрик Клэптон

Гитарист-виртуоз, единственный музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла (в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds), тоже нот не читает. В старшей школе теорию он прогуливал, а из колледжа искусств его выгнали за то, что он вообще не выполнял задания. Однако это ему не помешало — у Эрика был талант и источники вдохновения.

Эрик Клэптон © Michael Putland/ Getty Images

Когда гитаристу было 22 года и он еще выступал в Cream, его позвали на запись с Аретой Франклин. "Я так нервничал из-за того, что не мог читать ноты, а все остальные играли с пюпитров. <…> Игра на этом альбоме с таким невероятным количеством музыкантов все еще является одним из лучших моментов в моей жизни", — говорил вдохновенно Клэптон о записи пластинки Lady Soul. Хотя, возможно, он бы так не беспокоился, если б знал, что Франклин тоже по нотам читать не умела.

Джими Хендрикс

Многими слушателями Хендрикс признается величайшим гитаристом в истории, но читать музыку он тоже не умел. Его понимание гармонии пришло от экспериментов и чистого инстинкта. "Я просто пишу то, что чувствую. Я не читаю музыку. Я не могу ее писать. Но я могу ее слышать", — говорил он сам.

Джими Хендрикс © David Redfern/ Redferns/ Getty Images

Друг детства Джими Терри Джонсон рассказывал, как они учились вместе играть, — они определяли, в каком тоне будет песня, повторяли ее некоторое время, потом запускали заново. "Джими слушал гитарную партию до тех пор, пока не разобрался и не запомнил ее. <…> Мы оба не могли петь, но мы выли и запоминали достаточно слов, чтобы воспроизвести песню", — говорил он о главном экспериментаторе гитарного искусства.

Майкл Джексон

Еще у одного "короля" — на сей раз поп-музыки — не было знаний о нотной грамоте. Тем не менее люди, которые работали с Джексоном, поражались его умениям. "Я наблюдал, как Майкл поет каждую ноту и гармонию, удваивает ее, утраивает, каждый раз идеально. Вибрато идеально совпадает, в строю, ритмически безупречно", — вспоминал Тедди Райли, который работал с музыкантом над песней Remember the Time.

Майкл Джексон © Сергей Мамонтов/ ТАСС

Джексону всегда было чем удивить — когда ему приходила в голову идея для песни, он записывал ее на магнитофон, сопровождая вокальную партию битбоксом. "Его чувство гармонии было невероятным. Ни одной плохой ноты, всегда в тональности — даже его дыхание было идеально вовремя", — говорил один из инженеров звукозаписи, работавших с Майклом.

Тейлор Свифт

Одна из ключевых фигур в современной поп-музыке тоже с нотами не на короткой ноге. Свифт неоднократно говорила о том, что грамоты она не знает. По ее словам, чтение музыки по нотам — это математика, и Тейлор этот подход не симпатичен. "Мне не так интересна техника, как эмоции", — говорила она.

Тейлор Свифт © Buda Mendes/ TAS23/ Getty Images for TAS Rights Management

Обычно Тейлор записывает аккордовые последовательности на диктофон, а потом под них на ходу придумывает лирику и мелодии. Затем ее продюсер Макс Мартин помогает оформить появляющиеся в процессе идеи.

Ханс Циммер

Оказывается, что обладатель двух "Оскаров" и четырех Grammy за лучший саундтрек, автор звукового сопровождения более чем для 150 фильмов тоже не разбирается в нотной грамоте. У композитора всего две недели уроков фортепиано. "Когда мне было шесть лет, мать заметила мою любовь к музыке и предложила найти учителя фортепиано. Для меня это означало, что кто-то поможет мне выразить мои идеи. Вместо этого я попал к человеку, который заставлял меня играть музыку других людей. Мне это не было интересно", — признался Циммер.

Ханс Циммер © Francesco Prandoni/ Getty Images

После негативного опыта с учителем у Ханса появился психологический блок на ноты, и они до сих пор "кажутся ему размытыми". По его словам, самое важное для музыканта — научиться слушать, а не играть. "Вдохновение приходит от других людей. Это как разговор, происходящий на совершенно другом уровне", — говорил он.

Даниил Хмелевской