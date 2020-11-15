Ввод первых объектов культурного кластера в Калининграде перенесли на май 2021 года

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию учебных корпусов Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (ЦМШ) с интернатами, а также школы на 550 мест, которые станут первыми объектами культурного кластера в Калининграде, перенесен на май 2021 года. Причиной стала пандемия коронавируса, повлиявшая, в частности, на закупки оборудования иностранных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Калининградской области, сославшись на данные Фонда "Национальное культурное наследие", который ведет строительство в рамках национального проекта "Культура".

"В Калининграде сроки ввода образовательных учреждений к началу учебного года (1 сентября 2020 года) изначально рассматривались как крайне оптимистичные и озвучивались с осторожностью. Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, например, возникли сложности в части закупки оборудования иностранных производителей, материалов. Образовательные учреждения будут введены в эксплуатацию в соответствии с графиками в мае 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на объектах ведутся работы по подготовке инженерных сетей. "Так как наступают холода, стоит задача к концу ноября полностью закрыть периметр и запустить тепловой контур в зданиях, чтобы внутри помещений образовательного комплекса на Восточной площадке приступить к отделочным работам. Все рабочие вопросы с генподрядчиком АО "Стройтрансгаз" и Фондом "Национальное и культурное наследие" решаются в оперативном порядке", - уточнил собеседник агентства.

Калининград, наряду с Севастополем, Кемерово и Владивостоком, - один из четырех городов России, обозначенных президентом Владимиром Путиным для строительства культурного комплекса, в состав которого войдут всемирно известные Большой театр, Третьяковская галерея, Московская государственная академия хореографии, Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российский государственный институт сценического искусства. Комплекс станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей. Завершение строительства всех объектов кластера намечено к 2023 году.