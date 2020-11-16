Школа-интернат для обучения детей с ОВЗ на Камчатке получила оборудование на 7 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Единственная на Камчатке школа-интернат, обучающая детей с нарушениями органов слуха и зрения получила около 7 млн рублей в рамках выполнения нацпроекта "Образование". Средства направлены на приобретение специализированного оборудования и методических пособий, сообщила ТАСС директор учреждения Оксана Опрятова.

"В школу-интернат закуплено оборудование для дооснащения кабинета логопеда, дефектолога, кабинета сенсорной интеграции, полностью модернизирован кабинет педагога-психолога. Мы уже установили мультимедийное оборудование, интерактивные развивающие игры, сенсорную песочницу, коммуникационные стенды. В темной сенсорной комнате появились бескаркасная мебель, модули, аппарат аэрофитотерапии и другое. Все это существенно повысит качество образовательного процесса и поможет учителям в доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья форме объяснить учебные дисциплины", - рассказала Опрятова.

Она добавила, что всего учреждение в рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году получило около 7 млн рублей. В настоящий момент возглавляемая Оксаной Опрятовой школа-интернат является единственным в крае специализированным учреждением для обучения детей с нарушениями органов зрения и слуха.

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Всего на реализацию национального проекта "Образование" в Камчатском крае из федерального бюджета направлено более 340 млн рублей.