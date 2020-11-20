Образовательный центр по типу "Сириус" откроется в Приморье в 2023 году

ТАСС, 20 ноября. Новый образовательный центр для выявления и поддержки талантливых детей по типу "Сириус" откроется во Владивостоке в 2023 году. Центр планируется организовать на средства субсидии из федерального бюджета в рамках выполнения профильного нацпроекта, сообщается на сайте краевого правительства.

"В 2023 году Приморский край получит субсидию из федерального бюджета в размере 781,1 млн рублей на реализацию национального проекта "Образование". Средства планируется направить на организацию одного центра по типу "Сириус", который действует сейчас в Сочи, ремонт восьми спортзалов в сельских школах края, обновление материально-технической базы в 270 отраслевых учреждениях, а также открытие трех IT-кубов и одного Центра опережающей профессиональной подготовки", - приводятся в сообщении слова первого замминистра образования Приморского края Ирины Бушмановой.

Центр станет структурным подразделением Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. На его территории будет находиться кампус, где одновременно смогут проживать более 100 детей, коворкинг на 30 рабочих мест и лекторий на 60 мест, зона для проектной деятельности, кабинеты для аудиторных занятий, научные и творческие лаборатории, спортивные и хореографический залы, библиотека и другие специализированные помещения. Планируется, что работа центра будет способствовать развитию олимпиадного движения на региональном и федеральном уровнях.

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.