Власти Камчатки завершили ремонт четырех домов культуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. Ремонт сельских домов культуры в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта завершается на Камчатке. В этом году власти региона направили на это более 33 млн рублей, большинство из которых - средства из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Завершающим объектом стал дом культуры в поселке Козыревск, капитальный ремонт которого стал четвертым из четырех запланированных в текущем году. Стоит отметить, что по результатам конкурсных процедур сложилась экономия, достаточная для проведения дополнительных ремонтных работ. В целом в 2020 году на капремонты сельских домов культуры было направлено 33,3 млн рублей, из которых 88% - средства федерального бюджета", - цитирует пресс-служба врио министра культуры региона Владимира Пегурова.

Уточняется, что сеть культурно-досуговых учреждений Камчатки представляет наиболее крупный сегмент отраслевой инфраструктуры - почти 40% от общего количества организаций культуры. Более половины из них расположены в сельской местности и часто являются единственными учреждениями культуры в отдаленных населенных пунктах.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период с 2019-2024 гг., созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.