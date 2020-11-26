Самозанятыми в Кузбассе стали почти 10 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 10 тыс. жителей Кузбасса зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) с 1 июля текущего года, когда в регионе начал действовать этот специальный налоговый режим. Среди них более 390 человек - подростки в возрасте от 14 лет, сообщил в четверг на пресс-конференции ТАСС исполняющий обязанности замглавы управления ФНС по Кемеровской области Александр Груздев.

"На сегодняшний день у нас зарегистрировано уже почти 10 тыс. самозанятых предпринимателей, если точнее - 9 870. Средний прирост у нас составляет около 500 новых участников НПД в неделю, или около 70 таких налогоплательщиков в день. Мы провели анализ и выявили, что 80% тех, кто зарегистрировались в качестве самозанятых, ранее не являлись индивидуальными предпринимателями. Также хочу отметить, что из всех самозанятых 393 [человека] - в возрасте от 14 до 18 лет, то есть порядка 4%. Уже с 14 лет с разрешения родителей они имеют возможность начать свой бизнес", - сказал Груздев.

Он отметил, что подростки ведут свою деятельность преимущественно в сферах маркетинга, рекламы, оказании парикмахерских услуг и маникюра. Активную работу по популяризации предпринимательства среди школьников и студентов в Кузбассе ведет государственный центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"У нас работает для школьников и студентов онлайн-школа "Мой бизнес. Кузбасс", на эту программу у нас зарегистрированы 1,5 тыс. детей. Там проходят открытые уроки с действующими предпринимателями, идет большой 36-часовой онлайн-курс по молодежному предпринимательству, в завершении будет конкурс эссе "Я - будущий предприниматель". Авторы лучших работ получат путевку на профильную смену в детский лагерь на берегу Черного моря", - рассказала на пресс-конференции директор кузбасского центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк.

Она также напомнила, что те несовершеннолетние граждане, кто впервые зарегистрируется в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, смогут получить дополнительный налоговый вычет в размере 12 130 рублей. Таким образом, для них общая сумма налоговых вычетов будет составлять более 22 тыс. рублей. "Это должно дополнительно способствовать росту молодых самозанятых в следующем году", - добавила руководитель центра.

С 1 июля новый специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - начал применяться на всей территории страны для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые сами производят товары и услуги и у которых нет работодателя и наемных работников. При этом годовой доход налогоплательщика не должен превышать 2,4 млн рублей. Для налога на профессиональный доход установлены льготные ставки (4% с доходов от физических лиц и 6% - с доходов от юридических лиц и ИП).