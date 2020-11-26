В Кировской области планируют построить дорогу от Кирово-Чепецка до Слободского

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают в 2021 году начать строительство моста через реку Чепцу, а до 2024 года построить дорогу, напрямую соединяющую города Кирово-Чепецк и Слободской, что позволит транспорту напрямую выходить на дорогу Киров - Пермь, не заезжая в областной центр, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

В настоящее время прямой дороги между двумя городами нет, добраться из Кирово-Чепецка в Слободской, а также выйти на трассу на Пермь можно только через областной центр.

"Работы на участке Кирово-Чепецк - Слободской планируется начать в 2021 году, а завершить в 2023-м. Сейчас идет разработка проектной документации на строительство моста через реку Чепцу [у города Кирово-Чепецка]", - говорится в сообщении.

Мост станет частью Восточного обхода города Кирова, строительство которого позволит транспорту из соседнего с областным центром города Кирово-Чепецка напрямую выходить на дорогу Киров - Пермь. После строительства моста через Чепцу власти планируют построить дорогу от моста до деревни Ужоговица протяженностью 19,8 км, после этого начнется реконструкция участка автомобильной дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь до кировской деревни Ужоговица протяженностью 8,5 км. В конечном итоге реализация проекта позволит стимулировать развитие местных предприятий.

Также власти Кировской области направили заявку в Федеральное дорожное агентство на софинансирование работ по строительству транспортного перехода под Транссибирской железнодорожной магистралью в Нововятском районе Кирова. Ранее в областном правительстве сообщали, что стоимость проекта составляет 2,7 млрд рублей. Работы планируется выполнить в 2022-2024 гг.