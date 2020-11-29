В Севастополе в 2021 году планируется открыть центры IT-образования для детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Первые центры цифрового образования "IT-куб" для детей планируется открыть в двух спальных районах Севастополя, сообщили ТАСС в пресс-службе детского технопарка "Кванториум".

"IT-куб" - это центры образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. В Севастополе планируется открытие двух центров", - рассказала представитель учреждения.

Она пояснила, что создать "IT-кубы" планируется на Северной стороне и в Гагаринском районе. В них смогут заниматься по 600 ребят. Каждый из обучающихся сможет выбрать одно из обязательных направлений - программирование на языке Python, мобильная разработка или разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. Также будут доступны направления по выбору: системное администрирование, основы программирования на языке Java, кибергигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках.

"Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании - лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 5 до 18 лет", - отметили в "Кванториуме". По данным пресс-службы, на закупку оборудования заложено 24,8 млн рублей. "IT-кубы" создаются по национальному проекту "Образование".

В правительстве города ТАСС уточнили, что открытие "IT-кубов" стоит в планах реализации нацпроектов на 2021 год.

О "Кванториуме"

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. В Севастополе "Кванториум" открылся 13 декабря 2018 года, это первый детский технопарк на полуострове. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и центров цифрового образования детей "IT-куб" является одним из направлений нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.