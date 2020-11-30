В Татарстане появится платформа для вовлечения жителей в решение вопросов городской среды

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Минцифра Татарстана планирует в 2021 году запустить цифровую платформу для вовлечения жителей республики в решение вопросов городского развития. Сервис будет доступен в том числе местному бизнесу и властям, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

"В 2021 году Министерство цифрового развития Республики Татарстан запустит цифровую платформу по вовлечению граждан в решение вопросов городского развития: благоустройство городской среды, дворов и общественных пространств. Цифровой сервис объединит на одной платформе жителей, местный бизнес и государство. Для каждой из сторон здесь будет реализован свой функционал", - говорится в ответе на запрос.

Планируется, что жители смогут общаться с управляющими компаниями и предлагать идеи для улучшения дворовой площадки. На платформе появится виртуальная доска объявлений, которая поможет жителю быть в курсе всех событий в многоквартирном доме.

"Благодаря [доске] житель ни за что не пропустит объявления о предстоящих и плановых отключениях воды, света и вовремя узнает о предстоящих ремонтных работах. И более того, жители смогут создавать объявления самостоятельно, например, если нашли во дворе ключи и ищут владельца", - сообщили в пресс-службе.

У каждого пользователя приложения будет собственный профиль, через который он сможет направлять заявки в управляющие компании, предлагать инициативы по улучшению двора, вступать в локальные сообщества по интересам и общаться со своими соседями. С помощью платформы жители Татарстана также смогут видеть все акции и предложения, действующие в магазинах, кафе, салонах красоты и других заведениях, находящихся рядом с их жилым комплексом, оставлять отзывы и находить актуальные контакты.

"В то же время платформа позволит бизнесменам и самозанятым стать ближе к своим клиентам. Приложение покажет им, кто их аудитория, какие услуги их интересуют в первую очередь, какие акции привлекли большее количество людей и так далее. Сейчас цифровая платформа находится на финальном этапе проектирования. В декабре начнется стадия активного тестирования", - сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

Увеличение доли граждан, участвующих в вопросах развития городской среды, является одним из ключевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.