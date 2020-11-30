Сотрудников старейшего в Приморье предприятия обучили бережливому производству

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники старейшего в Приморье предприятия - центра судоремонта "Дальзавод", который является главной ремонтной базой надводного и дизель-электрического подводного флота РФ на Тихом океане, - прошли обучение основам бережливого производства. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального правительства.

"Сотрудники центра судоремонта "Дальзавод" прошли обучение основам бережливого производства. Это одно из мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", участником которого предприятие стало в сентябре этого года. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) рассказали заводчанам про основы производственного анализа, применение "диаграммы спагетти", познакомили их с системой рациональной организации рабочего пространства "5С", - говорится в сообщении.

Рабочая группа "Дальзавода", в которую вошли 23 сотрудника, закрепила полученные знания на бизнес-играх, в том числе специалисты освоили навыки выявления потерь в конкретных процессах. Как заявил исполнительный директор Центра судоремонта "Дальзавод" Юрий Беспалов, приоритетными задачами предприятия станут повышение производительности труда, снижение времени протекания процессов судоремонта и объемов незавершенного производства, увеличение выработки.

Он отметил, что в рамках нацпроекта несколько сотрудников предприятия пройдут углубленный курс обучения и станут тренерами. Под их пристальным вниманием и уже с заочной поддержкой ФЦК в течение заключительных трех месяцев на предприятии оптимизируют еще несколько производственных потоков. "Итогом нашей совместной работы в рамках проекта станет снижение производственных затрат в первый год на 10%, во второй - на 15%, в третий - на 30%", - сказал Беспалов, слова которого приводят в сообщении.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. В Приморье один из ключевых показателей нацпроекта выполнили досрочно. За девять месяцев текущего года 21 предприятие заключило с правительством Приморского края соглашение о внедрении технологий бережливого производства - на пять компаний больше, чем планировалось в этом году.