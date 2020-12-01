Госавтоинспекция Кировской области получила еще 13 служебных машин по нацпроекту

КИРОВ, 1 декабря. Госавтоинспекция Кировской области во вторник получила еще более 10 новых служебных машин по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", всего за год автопарк обновился почти на 100 машин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В рамках дорожного нацпроекта Госавтоинспекция получила 13 новых служебных автомобилей. Руководители вручили личному составу подразделений ГИБДД Кировской области ключи от 13 патрульных автомобилей Skoda Octavia, которые отправятся нести службу в районы области (Омутнинский, Уржумский, Слободской, Кильмезский, Зуевский, Советский, Котельничский, Юрьянский, Мурашинский, Оричевский, Верхнекамский районы)", - говорится в сообщении.

Всего в этом году в рамках дорожного нацпроекта автопарк кировской Госавтоинспекции пополнился 94 автомобилями, оснащенными громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами. В каждом автомобиле есть медицинская укладка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

По данным правительства области, за пять последних лет в регионе число погибших в автомобильных авариях сократилось на 18%, а по итогам 10 месяцев 2020 года количество ДТП сократилось на 5,5%. Таких показателей удалось добиться за счет ремонта дорог, установки новых светофоров и ограждений, дополнительного освещения на пешеходных переходах, пропаганды ПДД в школах, повышения качества медобслуживания.

Всего в 2020 году по нацпроекту в регионе планировалось отремонтировать 185,3 км дорог, в 2019 году было отремонтировано 117 км автодорог.