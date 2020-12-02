Под Волгоградом по проекту оздоровления Волги построили переливную плотину

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Переливная плотина длиной 83 метра возведена на речной протоке Волго-Ахтубинской поймы, гидросооружение обеспечит водой в маловодный паводковый период сеть водоемов в пересыхающей в засушливые годы речной долине, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Подрядчик завершил весь комплекс работ по возведению современного гидротехнического сооружения на ерике (речной протоке - прим. ТАСС) Каширин у хутора Невидимка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Объект, призванный обеспечить в паводковый период целую сеть водоемов Волго-Ахтубинской поймы, вошел в региональный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, общая стоимость проектирования и строительства объекта составила 169 млн рублей, финансирование выделено из федерального и областного бюджетов. Работы, начатые в 2019 году, сегодня полностью завершены. Чтобы исключить негативное воздействие на водные биологические ресурсы, специалисты вели строительство без полного перекрытия русла ерика Каширин.

"Плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды и обеспечить водой в количестве 870 тыс. кубометров сеть водоемов поймы в маловодные паводки. Благодаря этому повысится уровень воды в колодцах и скважинах 2,5 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов", - уточнил ТАСС представитель комитета.

Он отметил, что до 2024 года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" планируется расчистить и восстановить 93 водных объекта в Волго-Ахтубинской пойме. На эти цели будет направлено 2,6 млрд рублей. Еще 916 млн рублей поступит в рамках нацпроекта на строительство и реконструкцию 72 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги. До конца этого года завершится проектирование строительства на реке Ахтубе целого комплекса гидросооружений, включая новую ГЭС и искусственный канал, который соединит Волгу и Ахтубу, предварительная общая стоимость этого проекта 45 млрд рублей.

Волго-Ахтубинская пойма насчитывает более 3 тыс. озер, проток и других водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды. Тогда местные власти организовали подкачку волжской воды в пойму насосами, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.