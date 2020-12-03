В Приамурье завершили реконструкцию почти 30 км федеральной трассы "Лена"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожники завершили работы по реконструкции 28 км федеральной трассы А-360 "Лена" в Амурской области. Участок пролегает в северном Тындинском районе, благодаря обновленному покрытию суточная пропускная способность трассы увеличилась вдвое, сообщает в четверг пресс-служба Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства.

"В Амурской области завершена реконструкция 28 км федеральной трассы А-360 "Лена". Участок с 63 по 93 км федеральной автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск пролегает в районе перевала Ольдогой в Тындинском районе. Участок доведен до параметров III категории: вместо покрытия переходного типа устроено асфальтобетонное, благодаря чему пропускная способность теперь составляет более 4 тыс. автомобилей в сутки, была - около 2 тыс.", - говорится в сообщении.

Кроме того, на участке построено 10 мостов и уложено 30 водопропускных труб. Работы проводились в рамках "Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". По данным Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДФО Федерального дорожного агентства, с 2011 года на участке от Невера до Тынды в нормативное состояние приведено более 108 км федеральной трассы А-360 "Лена". "В настоящее время продолжаются работы еще на двух объектах общей протяженностью более 25 км: участок с 165 по 172 км планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, участок с 38 по 58 км - в 2024 году", - добавили в ведомстве.

"Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" - национальный проект, задачи которого - развивать и расширять международные транзитные коридоры Запад - Восток и Север - Юг. Кроме этого, целью проекта является повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. Срок реализации проекта - до 31 декабря 2024 года, бюджет - более 3 млрд рублей.