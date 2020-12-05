Тульский НОЦ поможет модернизировать комплекс для ускоренного ремонта железных дорог

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Модернизация универсального путевого комплекса (УПК) для ускоренного ремонта железнодорожных путей стала одним из направлений работы научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех", созданного в Тульской области. Результатом проекта станет создание техники и технологий, которые позволят ремонтировать пути со скоростью до 10 км в сутки, рассказал ТАСС руководитель проектного офиса НОЦ, проректор Тульского государственного педагогического университета Константин Подрезов.

"Среди проектов НОЦ есть проект по разработке и применению УПК в составе инновационных путевых машин. Главной задачей проекта является разработка и применение техники и технологий, которые позволят обеспечить ремонт железнодорожных путей со скоростью до 10 км сутки", - сказал Подрезов.

В основу проекта взяли универсальный путевой комплекс, созданный на предприятии "Тулажелдормаш", которое входит в состав участников НОЦ. Комплекс позволяет устанавливать готовые участки железнодорожных путей весом до 20 тонн с высокой точностью, используя спутниковую систему навигации. "В рамках проекта планируется модернизация УПК. Для этого необходимо выстроить кооперацию с другими научными центрами, разработать концепцию цифровизации производства комплексов и, как следствие, оптимизировать его", - отметил Подрезов.

Реализация проекта рассчитана до 2024 года, поставки модернизированных комплексов планируется как на российский, так и на зарубежный рынки.

НОЦ "ТулаТех" создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту "Наука", он специализируется по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов. По итогам работы НОЦ региональные власти рассчитывают увеличить темпы экономического развития области, долю высокотехнологичной продукции.