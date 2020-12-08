В Приморье открыли экологическую тропу, на которой можно увидеть краснокнижных горалов

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Краевое предприятие Приморья оборудовало и открыло для посещения экологический маршрут для туристов длиной в шесть километров в лесничестве "Черные скалы" в Дальнегорском городском округе. Первые гости уже встретились с копытными, в том числе внесенными в Красную книгу горалами (парнокопытное млекопитающее из подсемейства козлиных семейства полорогих), сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Шестикилометровый маршрут оборудовали специалисты краевого предприятия "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ". Экологическая тропа включает проходящий по лесу отрезок и участок на побережье Японского моря. На всем ее протяжении оборудованы информационные стенды, рассказывающие о биологических видах, населяющих территорию, и смотровые площадки, с которых можно любоваться видами и, если повезет, наблюдать диких животных", - говорится в сообщении.

На протяжении маршрута есть места, где гости могут согреться, перекусить и выпить горячего чаю. По словам руководителя предприятия Сергея Москальца, посещать тропу можно и летом, и зимой. Также вдоль нее предусмотрены подкормочные площадки для копытных животных, что повышает вероятность их встречи с туристами. Первые гости, которые прогулялись по тропе в тестовом режиме, уже замечали оленей, кабанов, а также краснокнижного горала.

По информации Туристско-информационного центра Приморского края, в ближайшее время будет разработана и опубликована туристическая карта Дальнегорска, которая сделает посещение этого места максимально полезным и интересным. Создание экотропы реализовано в рамках регионального проекта "Сохранение биоразнообразия в Приморском крае" национального проекта "Экология".

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий, экопросветительских объектов, является одной из задач программы, входящей в нацпроект "Экология", - федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Он реализуется в России с 2019 года.