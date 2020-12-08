Загрязненную ртутью землю под заводом в Амурске хотят ликвидировать по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае предложили включить в нацпроект "Экология" мероприятия по ликвидации загрязненного ртутью земельного участка под хлорным цехом бывшего картонного завода в Амурске. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Стрельников.

"Мы направили предложения в Минприроды РФ по включению в проект "Чистая страна" (нацпроекта "Экология") мероприятий по ликвидации земельного участка хлорного цеха бывшего картонного завода, расположенного в Амурске", - сказал Стрельников.

Амурск с населением около 38 тыс. человек находится примерно в 320 км от Хабаровска. С 1967 года в Амурске работал крупнейший на Дальнем Востоке целлюлозно-картонный комбинат, на долю которого в определенные периоды приходилось свыше одной трети выпускаемой в стране целлюлозы. На предприятии производилась вискозная целлюлоза, тарный картон, кормовые дрожжи, таловое масло - эта продукция направлялась в разные регионы страны, а целлюлоза марки "шелк" и "штапель", из которых вырабатывались искусственные ткани, шла на экспорт. Комбинат закрылся в 1990-х годах.

"В технологическом процессе в хлорном цехе использовалась ртуть, ею отбеливали бумагу. После того как предприятие разорилось, необходимо было провести рекультивацию. Работы шли в 2000-х годах, однако выполнялись не в полной мере. Для того чтобы ртуть не распространялась в почве, были поставлены противофильтрационные экраны. Сами помещения комбината, включая хлорный цех, обрушены", - рассказал Стрельников, уточнив, что земельный участок под хлорным цехом необходимо рекультивировать, чтобы снять угрозу экологии и получить возможность использовать территорию для размещения новых производств.

По его словам, загрязненную ртутью землю вывезут для переработки на специальных установках в Иркутскую область. "Рассчитываем, что в 2022 году завершим на краевые деньги работу над проектной документацией, которая должна определить объем грунта для извлечения. Она пройдет государственную экологическую экспертизу и в 2023-2024 годах или в последующих, с учетом предполагаемого продления проекта "Чистая страна" до 2030 года, будет проведена уже рекультивация и вывоз грунта за счет этого проекта", - сказал Стрельников.

Ранее сообщалось, что по проекту "Чистая страна" будет ликвидирован шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода. Работы предполагалось провести к 2023 году, но финансирование на эти цели по нацпроекту предусмотрено не было. Сейчас дорабатывается проектная документация, работы в те же сроки предполагается провести по другим госпрограммам, уточнили в региональном Минприроды.

Свалки

Краевое министерство природных ресурсов также рассчитывает на включение в проект "Чистая страна" рекультивации нескольких свалок. "Есть свалки в границах поселений, у которых нет собственников. Отдельные муниципалитеты готовы заказать проекты рекультивации, чтобы с ними попасть в проект, по которому планируется получить финансирование на работы", - сказал Стрельников.

В частности, под этот проект могу попасть свалки у Советской Гавани, Ванино и других населенных пунктов. Сообщалось также о планах убрать свалку в Амурске, куда свозят бытовые отходы.

Всего в регионе около 100 свалок, те из них, у которых есть эксплуатирующие организации, должны быть рекультивированы за их счет.

Национальный проект "Экология" - один из иницированных президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение биоразнообразия.