Еще три технопарка "Кванториум" откроют в Ленинградской области до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область получила субсидию на открытие еще трех детских технопарков "Кванториум" по программе нацпроекта "Образование". Технопарки откроют в Выборге, Гатчине и Мурино, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В 2021 году технопарк появится в средней общеобразовательной школе № 10 в Выборге, в 2022 году - в Гатчинской средней общеобразовательной школе, а в 2023 году - в Муринской средней общеобразовательной школе № 3. Они станут структурными подразделениями образовательных организаций. На создание каждого технопарка из федерального бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Кванториумы" создадут на базах школ в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

Школьные кабинеты физики, математики, химии, информатики и биологии дополнительно оснастят оборудованием. Также будет расширена школьная программа по инженерным направлениям.

"В первый учебный год в одном "Кванториуме" планирует обучаться 300 детей, а в мероприятиях технопарка примут участие до 1000 учеников разных образовательных учреждений. В последующие годы в одном технопарке смогут учиться минимум 600 ребят, а принимать участие в мероприятиях - от 4000 тысяч человек", - отметили в пресс-службе.

В Ленинградской области технопарки создаются с 2019 года. "Кванториумы" работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. В 2020 году в регионе также появился первый мобильный технопарк "Кванториум", задача которого - курсировать по нескольким районам.