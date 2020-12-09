В Курганской области отремонтировали 400 км дорог в 2020 году

ТАСС, 9 декабря. Ремонт завершили на 400 км дорог в Курганской области в 2020 году, в том числе 205,5 км привели в порядок в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

В 2019 году в Курганской области с помощью нацпроекта отремонтировали 120 км региональных автотрасс.

"На всех объектах дорожного ремонта 2020 года в Курганской области, включенных в план, работы завершены. Общая протяженность отремонтированных автодорог по БКАД составляет 205,5 км (региональные дороги - 175,9 км, дороги агломерации Курган и Кетово - 29,6 км). На эти цели было направлено 3,06 млрд рублей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что всего в регионе отремонтировали за год 400 км дорог.

В правительстве отметили, что при проведении всех ремонтов дорожники придерживались комплексного подхода: помимо самого дорожного полотна проведены работы по установке автобусных остановок, дорожных знаков, светофоров, пешеходного и барьерного ограждения, укреплению обочин, нанесению разметки. "Все этапы дорожных работ прошли многоуровневый контроль: посредством электронных сервисов, лабораторного и инструментального контроля со стороны заказчика и независимый - со стороны общественных контролеров", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году в регионе устранили восемь мест концентрации ДТП, пять из них - в Кургане. "Впервые в этом году в пределах города применена желтая разметка и светофоры с дублирующими LED-панелями. По мнению госавтоинспекции, данная мера должна положительно сказаться на ситуации с аварийностью", - отмечается в сообщении.

Планы на 2021 год

В пресс-службе губернатора сообщили ТАСС, что в следующем году планируется сделать акцент на ремонте межмуниципальных и региональных дорог. Планируется отремонтировать порядка 300 км дорог регионального и межмуниципального значения в 14 районах. В первую очередь, это вызвано тем, что на данных дорогах наиболее повышенная интенсивность движения транспортных средств, пояснили в пресс-службе.

"В следующем году продолжатся работы на мосту-путепроводе по проспекту Машиностроителей в городе Кургане, это переходящий объект, работы по его реконструкции начались в 2019 году, а завершиться должны в соответствии с контрактом - в четвертом квартале 2021 года. Также будет продолжен ремонт трассы Шадринск - Ялуторовск, которого автомобилисты ждали несколько десятилетий. Благодаря выделению из федерального бюджета дополнительных средств в размере 260 млн рублей, которые изначально были запланированы на 2021 год, в текущем году дополнительно привели к нормативу 20 км. В следующем ремонт будет завершен", - сообщили в правительстве.