КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Более 750 млн рублей направят на реконструкцию трассы Краснодар - Ейск в 2021 году. Планируется проводить ремонт участка в Тимашевском районе, а также завершить проектирование реконструкции 12 км дороги в Динском районе, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

В сентябре сообщалось, что реконструкция трассы Краснодар - Ейск на участке от Краснодара до Тимашевска на Кубани, которая позволит вдвое увеличить пропускную способность дороги, завершится до конца 2023 года.

"На ремонт трассы Краснодар - Ейск в 2021 году направят более 750 млн рублей. Реконструкция трассы ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении. Уточняется, что на участке магистрали от Краснодара до Тимашевска организуют четырехполосное движение с разделительной полосой. Кроме того, дорога не будет пересекаться с другими железнодорожными и транспортными путями.

Также в пресс-службе со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого уточнили, что в данный момент продолжается ремонт участка протяженностью в 10,9 км в Тимашевском районе от границы с Динским до станицы Медведовской. Здесь планируется построить две многоуровневые развязки, установить автобусные остановки, оборудовать тротуары, площадку для отдыха и автоматические пункты весового контроля.

"Кроме того, в первой половине 2021 года завершится проектирование еще одного участка - 12 км трассы в Динском районе. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Ранее часть дороги от Медведовской до Тимашевска уже расширили с двух до четырех полос", - добавили в пресс-службе, отметив, что всего в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в крае направят 4,5 млрд рублей. При этом большая часть средств - 3,4 млрд - поступят из бюджета региона.

О реконструкции трассы

В прошлом году сообщалось, что власти Краснодарского края планируют реконструировать узкий участок трассы Краснодар - Ейск на подъезде к обходу Краснодара, а также построить на нем пять транспортных развязок и площадку для отдыха водителей. На дороге будет организовано движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками, расчетная скорость движения составит 120 км/ч.

Протяженность участка, который предстоит реконструировать, составляет 22 км, это район выезда из станицы Новотитаровской при пересечении с Дальним западным обходом Краснодара до станицы Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги перед Тимашевском.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".

В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.