Более 300 км дорог в Самарской области отремонтируют в 2021 году

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Протяженность дорог, которые планируется отремонтировать в Самарской области в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", составляет 308 км, сообщается в ответе заместителя регионального министра транспорта и автомобильных дорог, руководителя департамента планирования и развития дорожного хозяйства Сергея Неретина на запрос ТАСС. На эти цели предполагается направить более 11,9 млрд рублей.

"Основные цели на 2021 год, которых мы должны достичь в рамках реализации программы "Дорожная сеть" [входит в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги"] - это довести уровень нормативного состояния региональной сети автодорог до показателя 36,5%. Также предполагается довести нормативное состояние дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 69,7%", - говорится в ответе Неретина.

Из 308 км дорог, которые планируется отремонтировать, 230 км - это дороги регионального значения, более 55,6 км - это 31 улица в Самаре, на восстановление которых в бюджете предусмотрены субсидии на сумму более 1 млрд рублей. Еще более 21,7 км - это 15 улиц в Тольятти, на ремонт которых планируется направить 700 млн рублей.

Кроме ремонта и строительства дорог в Самарской области, продолжится строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, а также реконструкция моста через реку Сок и автодороги Тольятти-Ягодное. Кроме того, в следующем году начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 человек в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.