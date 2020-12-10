Комплекс по переработке мусора на востоке Ростовской области приступит к работе с 1 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК), построенный в городе Волгодонске Ростовской области, приступит к работе с 1 января. Об этом в четверг рассказала ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Ялтырева.

"Волгодонской МЭОК построен, региональный оператор получил всю разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию. До конца года [региональный оператор] получает тариф и с 1 января начинает работать", - сказала собеседница агентства.

По словам Ялтыревой, вся необходимая техника, которая будет задействована в эксплуатации объекта, уже поставлена на МЭОК. Сейчас на предприятии идет набор персонала, всего комплекс будут обслуживать около 200 специалистов.

Комплексы по переработке мусора также создаются в Новочеркасске, Морозовском, Миллеровском, Сальском, Красносулинском районах Ростовской области. Завершается строительство первой очереди Мясниковского МЭОКа. Инвестиции в их инфраструктуру составляют от 200 млн до 1,1 млрд рублей. Завершить их строительство власти рассчитывают до конца 2022 года.

Ростовская область разделена на восемь территориальных зон, в каждой из которых будет построен свой МЭОК, включающий комплекс объектов, подобранных под потребность конкретной территории. Так, в состав Мясниковского МЭОКа входят полигон, автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, оборудование для утилизации строительных и крупногабаритных отходов.

О реформе обращения с мусором

1 января 2019 года в России началась реформа отрасли обращения с отходами. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Для формирования системы обращения с бытовыми отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование создана компания "Российский экологический оператор" (РЭО). Указ о ее создании подписан президентом России 14 января 2019 года. РЭО должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Кроме того, оператор организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет финансовые гарантии инвестпроектам, выпускает облигации и владеет долями в проектах.