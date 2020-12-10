В Ингушетии к началу 2021 года все данные о дорогах будут переведены в цифровой формат

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии к началу 2021 года планируют перевести в цифровой формат все данные о дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"В нормативное состояние приведены участки автомобильных дорог общей протяженностью 18,3 км с учетом выделенных дополнительных средств на реализацию мероприятий 2021 года. Также в регионе проводится работа по внесению дорожного хозяйства региона в систему контроля дорожного фонда. К началу 2021 года все данные о дорогах Ингушетии будут переведены в цифровой формат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в рамках федерального проекта "Жилье" в Ингушетии к 1 декабря уже введено 167,446 тыс. кв. м жилья.

"Вместе с тем Минстроем России выставлен для республики проект дополнительного соглашения, согласно которому показатели 2020 года изменятся на 123,0 тыс. кв.м в соответствии с возможностями и потребностями региона. Со стороны республики указанное соглашение подписано", - добавили в правительстве.

Как сообщалось ранее, власти Ингушетии планируют до конца текущего года привести в нормативное состояние 4,7 км дорог за счет 106,9 млн рублей дополнительных средств, выделенных в рамках нацпроекта. Всего в регионе в 2020 году проводятся работы по реконструкции и ремонту на 19 объектах дорожного хозяйства, общей протяженностью 74,95 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". При этом основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году, снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 че в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года. Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.