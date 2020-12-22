В Удмуртии в 2021 году отремонтируют не менее 200 км дорог

ИЖЕВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Работы по ремонту не менее 200 км дорог планируют выполнить в Удмуртии в 2021 году, из них более 55 км обновят по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается во вторник на сайте главы и правительства региона.

"В 2021 году в Удмуртской Республике продолжатся работы по всем ключевым дорожным программам. Особое внимание будет уделено дорогам в сельских территориях. Всего планируется отремонтировать и реконструировать не менее 200 км дорог. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным будет отремонтировано 55,1 км дорог", - сказано в сообщении.

По нацпроекту в план ремонта вошли региональные дороги: участок от трассы Ижевск - Аэропорт до дороги Ижевск - Воткинск, Бураново - Киясово, Глазов - Юкаменское, Можга - Вавож. Также 11 объектов будет сделано в Завьяловском районе. Из основных - объекты в селе Каменное и Завьялово. Улицы Азина и Карла Маркса отремонтируют в Сарапуле. Кроме работ по обновлению дорожного полотна проведут также устройство 5 участков освещения и 25 комплексов фиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что со следующего года Удмуртия в части нацпроекта переходит на новые ГОСТы асфальтобетона - это 21 вид новых смесей. В республике три завода готовы перейти к выпуску новых смесей. "Кадры для работы с новыми смесями готовы, специалисты-лаборанты прошли переобучение, получили сертификаты. Закуплено новое лабораторное оборудование. Эта работа проводится не только на базе регионального дорожного ведомства, но и в лабораториях подрядчиков", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что в план ремонтов и реконструкций на 2020 год вошло чуть более 330 км дорог, однако с учетом перешедших с 2019 года объектов, было сделано более 400 км. Сейчас в Удмуртии 48,5% дорог находится в нормативном состоянии, цель - довести этот показатель до 50% к 2024 году. Доля дорог в городских агломерациях в нормативном состоянии составляет 63%, цель на 2024 год - довести этот показатель до 85%.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".