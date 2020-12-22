Самарская область в 2020 году привлекла к работе 103 медика за счет федеральных программ

САМАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Районные больницы и поликлиники Самарской области в 2020 году приняли на работу 68 врачей и 35 фельдшеров в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"До конца 2020 года в Самарской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат выплаты 68 врачей и 35 фельдшеров <…> С 2020 года специалистам, которые трудоустроятся в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям региона, выплаты увеличили. Врачи получают уже 1,5 млн рублей, а фельдшеры - 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего с 2014 по 2019 годы в центральные районные больницы и города с населением до 5 тыс. человек устроились на работу около 750 врачей и 60 фельдшеров. Среди таких городов - Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет. В 2018 года также началась реализация программы "Земский фельдшер" с выплатой 500 тыс. рублей, получить ее имеют право в том числе фельдшеры скорой медицинской помощи, пришедшие работать в муниципалитеты.