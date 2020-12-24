Дегтярев заявил, что в Хабаровском крае нужно пересмотреть сроки мусорной реформы

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе нужно пересмотреть сроки реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом он сообщил в четверг на совещании об исполнении в крае мусорной реформы.

"Я полностью поддерживаю курс по утилизации, обработке мусора, но лучше сделать хорошо, но чуть попозже. Нужно приостановить исполнение реформы в Хабаровском крае, вернуться к тарифу, взять паузу может на полгода или больше, поработать с инвесторами", - сказал Дегтярев. Он отметил, что властям важно не допустить роста платы за вывоз коммунальных отходов.

Во время совещания было отмечено, что некоторые управляющие компании некорректно исключают плату за вывоз отходов из квитанций. Они занижают реальные затраты на вывоз мусора и исключают из платы за содержание жилья меньше, чем нужно. Проверить компании сложно, в том числе из-за ограничений по коронавирусу.

"Мы просто не готовы, в январе люди получат платежки и ничего хорошего в них не увидят", - сказал Дегтярев. Он призвал пересмотреть тариф за услугу, разобраться с определением зон в регионе, где планируется наладить работу региональных операторов по вывозу мусора.

Региональный оператор по обращению с ТКО начал работу 1 декабря. Компания ООО "ТСК "Фест", как сообщалось, должна обеспечивать весь цикл обращения с отходами - сбор, транспортировку, обработку и захоронение на территории Хабаровска и района имени Лазо. Помимо приступившего к работе оператора, выбран также оператор по Комсомольску-на-Амуре и поселениям Комсомольского района. Он пока не работает из-за того, что не узаконен местный полигон. Проблему обещают устранить в 2021 году. Власти рассчитывают выбрать еще несколько региональных операторов. В отдаленных северных районах Хабаровского края мусор, возможно, будут сжигать - везти его на узаконенные свалки будет очень дорого.

Министр ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил журналистам, что в случае приостановки работы оператора, управляющим компаниям вновь придется заключать договоры на вывоз мусора с перевозчиками. Жители в январе получат квитанции на оплату услуги регионального оператора, которые будет необходимо оплатить, так как услуга была оказана.

Реформа обращения с отходами

Новая система обращения с отходами начала действовать в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология", инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

Хабаровский край начал переход на новую систему обращения с ТКО в январе 2020 года. Власти региона воспользовались правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регионального оператора, договор с которым расторгли в 2018 году. В регионе возникли сложности в процессе выбора нового оператора: сообщалось о необходимости выбрать 19 региональных операторов, однако конкурсы по большинству из них не состоялись.