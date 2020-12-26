На Ставрополье открыли новое здание спортивной школы олимпийского резерва

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новое здание спортивной школы олимпийского резерва №2, реконструированное по национальному проекту "Демография", открыли в субботу в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Ставрополья.

"В Пятигорске открыто новое здание спортивной школы олимпийского резерва №2. В школе состоялось открытие турнира по боксу на кубок "Открытый ринг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спортивная школа олимпийского резерва №2 была создана в 1975 году. Долгое время тренировочный процесс осуществлялся в приспособленном сооружении 1904 года постройки. С 2018 года по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" велось строительство нового здания школы.

Отмечается, что в настоящее время в обновленной спортшколе проводятся тренировки по трем направлениям: бокс, греко-римская борьба, акробатика. Пока здесь тренируется более 260 человек. Пропускная способность спорткомплекса составляет до 450 человек в день. Оснащенность спортивной школы позволяет проводить здесь соревнования российского уровня.

"На Ставрополье создается современная спортивная инфраструктура, чтобы спортсмены могли тренироваться в самых комфортных условиях. И особенно важно, чтобы такие возможности были доступны с детских лет. Поздравляю всех с началом соревнований, с открытием спортивного сезона и с открытием вашей школы, которая для многих станет родным домом", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича, который участвовал в открытии.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.