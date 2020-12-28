Финалисты Олимпиады Кружкового движения НТИ создадут систему для поиска людей при ЧС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Школьники в финале Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) будут разрабатывать системы для коммуникации людей с нарушениями речи и поиска пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

"Мы постарались в этом году дать еще больше задач с социальной значимостью, чтобы ребята почувствовали, что технологии - это не просто игра ума, а еще и способ изменить жизнь людей к лучшему. Например, участники трека "Нейротехнологии" будут разрабатывать систему, которая помогает людям с нарушением речи выражать эмоции. Система основана на считывании биосигналов человека, различных средствах ввода информации и визуальной обратной связи на мониторах. В профиле "Беспилотные авиационные системы" финалисты будут разрабатывать систему, предназначенную, в том числе, для поиска людей в случае ЧС", - рассказал Земцов.

Он напомнил, что, когда возникает чрезвычайная ситуация на большой территории, в первую очередь теряется коммуникационная связанность, особенно с теми людьми, которые защищены в наименьшей степени. И организовать им помощь можно, если ты знаешь, где они находятся и в каком они положении. Именно в этом случае должна помочь система, основанная на беспилотных летательных аппаратах, которую разработают финалисты олимпиады.

Интересные задания ждут финалистов и других профилей, добавил Земцов. Например, участники направления "Наносистемы и наноинженерия" будут разрабатывать солнечную ячейку как элемент системы с альтернативной энергетикой.

В 2020 году по итогам заявочной кампании на участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ было подано более 109 тыс. заявок от школьников из 85 регионов: 80 920 учащихся 8-11 классов и 28 732 ученика 4-7 классов. В 2019 году общее количество регистраций было порядка 80 тыс.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".