В Минобрнауки заявили о достижении основных параметров нацпроекта "Наука" на 2020 год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Основные параметры национального проекта "Наука", заложенные на 2020 год, достигнуты, сообщил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"У нас был очень успешный год по нацпроекту "Наука". По кассовому исполнению мы выше, чем в прошлом году. По сутевым задачам по нацпроекту - все знаковые вещи мы сделали. Синхротрон СКИФ проектируется и скоро будет строиться. Два судна неограниченного района плавания заложили и запустили модернизацию еще трех. Обновили приборную базу, и в этом поучаствовали университеты. Отобрали вместо трех 10 научных центров мирового уровня, провели большой конкурс и дали 43 гранта президиума Российской академии наук. Отобрали пять научно-образовательных центров", - сказал министр.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.