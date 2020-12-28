Минстрой утвердил концепцию "Умного города"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минстрой России утвердил концепцию проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", которая призвана упростить внедрение технологий в российских городах, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Каждый из участников ведомственного проекта уже реализует мероприятия в соответствии с принципами проекта "Умный город", все они ориентируются в своих действиях на жителей, стараются внедрять наилучшие доступные технологии и постоянно повышают качество управления, комфортность сервисов и услуг. В концепции мы закрепили эти принципы, а также направления, по которым развиваются умные города", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя России Максима Егорова.

Он добавил, что органам местного самоуправления необходима помощь с приоритизацией этапов внедрения технологий. Документ как раз решает эти задачи, объясняет архитектуру умных городов и наглядно показывает, какие проблемы жителей и бизнеса могут быть решенены.

В концепции прописаны основные понятия и термины "Умного города", зафиксированы цели, перечислены ожидаемые эффекты от реализации проекта. Утверждены также принципы реализации проекта, в числе которых - ориентация города на потребности человека, формирование устойчивой и безопасной городской среды, повышение открытости, доступности и удобства сервисов и услуг, а также приоритет долгосрочным решениям, а не краткосрочной выгоде.

Ведомственный проект "Умный город" входит в нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". Сегодня в проекте "Умный город" участвуют 209 городов.