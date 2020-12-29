Магаданская область получит почти 670 млн рублей на развитие дорожной сети

ТАСС, 29 декабря. Магаданская область получит из федерального бюджета около 668 млн рублей на создание современной и качественной дорожной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных транспортных систем. Благодаря этому удастся не только создать более комфортные условия для автомобилистов, но и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Магаданской области предусмотрено 100 млн рублей в 2020 году (в последние дни уходящего года) и почти 568 млн рублей в 2021 году на развитие дорожной сети. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Работа ведется по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, реконструкция дорог в Магаданской области является одним из основных направлений развития инфраструктуры региона. Качество выполняемых работ находится под особым контролем губернатора Магаданской области Сергея Носова. Глава региона регулярно посещает ремонтируемые участки, инспектирует ход работ.

В 2020 году по нацпроекту региону было выделено 285 млн рублей. Дорожники привели в нормативное состояние более 6 тыс. м дорожного покрытия Магаданской агломерации. Все запланированные работы в дорожном строительстве выполнены в полном объеме.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" инициирован в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 года. Планируется, что в стране благодаря его реализации доля дорог регионального значения в нормативном состоянии к 2024 году (по сравнению с 2017-м) должна вырасти с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличится (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.