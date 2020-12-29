В Тверской области к 2024 году планируют отремонтировать около 2,5 тыс. км дорог

ТАСС, 29 декабря. Власти Тверской области планируют организовать ремонт порядка 2,5 тыс. км трасс к 2024 году, в том числе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". При этом объем дорожного фонда региона в ближайшие три года увеличится с 11,8 млрд до 14,6 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"С 2021 по 2023 годы в Тверской области отремонтируют почти 2 500 км дорог регионального и местного значения. Программы дорожных работ на трехлетний период рассмотрены 29 декабря на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Из запланированного объема ремонта свыше 1,16 тыс. км приведут в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В программу также включены 538 км региональных дорог и 751 км дорого местного значения. "В 2021-2023 годах по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в порядок приведут 14 объектов. Это дороги от Твери до Осташкова, Весьегонска, Ильинского, от Осташкова до Ржева, от трассы М-9 до Пено и другие направления опорной дорожной сети области", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что объем дорожного фонда Тверской области в 2020 году составил 11,8 млрд рублей, суммарно отремонтировано 543 км трасс, что почти в 3,5 раза больше, чем было в 2016 году. В 2023 году финансирование вырастет до 14,6 млрд рублей, это связано с практикой трехлетнего планирования ремонтных работ. "Важно, что мы перешли на среднесрочное планирование и не ограничиваемся краткосрочным периодом. Это имеет большое значение и для муниципалитетов, и для инвесторов", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.