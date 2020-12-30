В Якутии прошли переобучение более 440 матерей и пожилых

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Обучение по национальному проекту "Демография" было проведено в этом году в основном в дистанционном формате, всего в нем приняли участие более 440 жителей Якутии. Об этом сообщили в среду ТАСС в Государственном комитете Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

"Органы службы занятости с 2019 года участвуют в двух федеральных проектах нацпроекта "Демография" - "Старшее поколение" и "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". В этом году в рамках этих федеральных проектов было обучено свыше 440 человек", - сказали в ведомстве.

С 2019 года более 800 человек старшего возраста прошли обучение, в 2020-м - 52 человека. "Главная задача - это сохранить занятость граждан старшего поколения. Так, все жители, завершившие обучение, сохранили за собой работу. Действовало 11 образовательных программ, среди них логопед, тьютор, социальный педагог, педагог дополнительного образования, машинист бульдозера, специалист в сфере закупок, также прошли обучение медики и работники образования. Обучение проходило по всей Якутии", - сказали в ведомстве.

Переобучение в этом году прошли 394 женщины, в их числе матери, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и безработные женщины, у которых есть дети в возрасте до шести лет включительно. "Были программы по профессиям юриста, кондитера, оператора котельной. Наиболее востребованными оказались программы по кадровому делопроизводству, государственно-муниципальному управлению, переподготовке педагогов дошкольного и дополнительного образования. Также проходили курсы повышения квалификации среди работников в отрасли здравоохранения и образования", - добавили в госкомитете.

С учетом пандемии коронавируса в основном было организовано дистанционное обучение. В среднем по времени оно занимало три месяца и не превышало полугода. Всего на реализацию федеральных проектов было направлено свыше 4 млн рублей.

Нацпроект "Демография" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".