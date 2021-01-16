Губернатор Мурманской области сообщил об открытии центра одаренных детей в 2022 году

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Центр одаренных детей будет создан в Мурманске в 2022 году по нацпроекту "Образование". Он будет создан в знаковом для горожан месте - в здании "Юность Заполярья" в Долине Уюта, которое приведут в порядок, сообщил в субботу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Создаем в Мурманске центр одаренных детей. Площадка для развития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей появится в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование". Мы долго искали подходящее место для этого центра. Но потом стало известно, что собственник здания "Юность Заполярья" в Долине Уюта решил продать его. Мы не могли допустить, чтобы из спортбазы с большой историей в знаковом для мурманчан месте сделали очередное офисное здание. И приняли решение открыть центр одаренных детей именно здесь. Конечно, само здание приведем в порядок", - написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.

По мнению главы региона, Долина Уюта - отличное место для будущего центра, тем более, одно из направлений центра - раскрывать и развивать спортивные таланты.

Долина Уюта - спортивный объект с комплексом спортивных сооружений, лыжными и биатлонными трассами, манежем, школой олимпийского резерва, находящийся в черте Мурманска. Он широко востребован профессиональными спортсменами и любителями лыжного спорта. Там проводят соревнования областного, всероссийского и международного уровня, в том числе Праздник Севера, известный своей марафонской лыжной гонкой и гонкой на оленьих упряжках. Первые лыжные соревнования в Долине Уюта состоялись в 1934 году.

Реконструкция спортивных сооружений Долины Уюта началась в 2011 году и шла поэтапно. За девять лет удалось построить новое биатлонное стрельбище на 30 установок, новое административное здание, легкоатлетический манеж, трибуны на 800 мест, а также современное информационное табло и мачты освещения. В 2021 году запланировано также возвести крышу над ледовым кортом, благоустроить территорию рядом с манежем, оборудовать Аллею славы спортсменов и оформить пешеходные зоны.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавился еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.