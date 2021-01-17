В Карачаево-Черкесии за 2020 год построили и отремонтировали 11 домов культуры

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Работы по строительству и капитальному ремонту 11 домов культуры провели в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) по нацпроекту "Культура" в 2020 году, рассказал ТАСС министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

"В 2020 году в рамках нацпроекта "Культура" построены и отремонтированы 11 домов культуры", - сообщил министр.

Также в прошлом году, как отметил ранее глава республики Рашид Темрезов, было приобретено оборудование и музыкальные инструменты для двух школ искусств и республиканского колледжа культуры и искусств. Для 12 домов культуры было закуплено музыкальное оборудование. Капитально отремонтированы 14 исторических и культурных памятников. В ближайшее время планируется направить национальным театрам республики новые автомобили для гастролей.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.