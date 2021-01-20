В Ингушетии в 2021 году планируют построить девять детсадов

МАГАС, 20 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют построить в 2021 году девять новых детских садов. За последние два дня в регионе начали работать два детских сада с ясельными группами, каждый из которых рассчитан на 220 мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Наступивший новый год принес жителям сразу двух наших населенных пунктов, Троицкое и Галашки, радостные события - открытие новых детских садов, благодаря чему очередь в дошкольные учебные заведения республики уменьшилась на 440 человек. Стратегическая задача, поставленная перед нами президентом России, - полная ликвидация этой очереди, мы делаем все возможное для ее решения. В минувшем году в республике создано более 3 тыс. новых мест для дошкольников. В наступившем году мы планируем построить еще 9 новых детских садов почти на 2 тыс. мест", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

В детских садах создали ясельные группы на 60 мест каждая, игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал, актовый зал с музеем. Детский сад в предгорном селе Галашки построили в рамках нацпроекта "Демография". Его открытие позволило создать 80 новых рабочих мест. А дошкольное учреждение в Троицком возвели в рамках программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах".

"Детский сад можно назвать первым дошкольным учреждением в селе Галашки, отвечающим всем требованиям и нормам, поскольку ранее здесь функционировало 3 детских сада по 30 мест, которые находятся в приспособленных помещениях в ветхом состоянии", - цитирует также пресс-служба Калиматова.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году. Он включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.