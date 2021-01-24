В Саратовской области введут в эксплуатацию около 1,3 млн кв. м жилья

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены увеличить темпы ввода жилья в Саратовской области в 2021 году по сравнению с прошлым годом и ввести в эксплуатацию порядка 1,3 млн квадратных метров жилой площади. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

"По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию около 1,1 млн кв. м жилья. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 1,3 млн кв. м", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящий момент показатель обеспеченности жильем на душу населения в области составляет 29,9 кв. м на человека. По данному показателю Саратовская область занимает 16-е место в Российской Федерации и второе место в ПФО. При этом учитывается не только возведение многоквартирных домов, но также и индивидуальная жилая застройка. Последняя планируется на уровне около 600 тыс. кв. м.

Строительство инфраструктуры

Министр добавил, что большое внимание в регионе уделяется инфраструктуре. "Саратов активно развивается, возводятся не только новые дома, но целые микрорайоны. Наша задача - обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой - поликлиниками, школами, детсадами и так далее", - пояснил Мигачев.

Инфраструктура возводится в том числе по нацпроекту "Жилье и городская среда". Так, по итогам 2020 года в Саратове была построена поликлиника в микрорайоне Солнечный-2. Проект был взят из реестра экономически эффективной проектной документации, согласован с медиками. Общая площадь здания - 6,3 тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. В проекте поликлиники учли и дальнейшую застройку микрорайонов Солнечного-2.

"В 2021 году по федеральному проекту "Жилье" будут построены еще два объекта в данном микрорайоне - это детская поликлиника на 350 посещений в смену и автомобильная дорога", - рассказал министр.

Национальный проект "Жилье и городская среда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.