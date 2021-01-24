Пермский НОЦ рассчитывает почти вдвое увеличить число индустриальных партнеров в 2021 году

ПЕРМЬ, 24 января. /ТАСС/. Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) "Рациональное недропользование" планирует в 2021 году увеличить количество индустриальных партнеров почти в два раза, сейчас идут переговоры. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил директор НОЦ Павел Илюшин.

"На сегодняшний день у нас постоянно идет работа по привлечению партнеров, сейчас у нас подписано 13 соглашений, ведутся переговоры еще с 10 компаниями. Мы планируем заключить с ними соглашения, это не просто рамочные документы, а дорожные карты, фиксирующие потребности индустриальных партнеров, их заказы, предложения научного сообщества, подразумевающие разработку технологий мирового уровня", - сказал он.

Илюшин пояснил, что НОЦ уже сотрудничает с такими крупными компаниями, как "Лукойл", "Метафракс", "Уралкалий", в планах начать взаимодействие также с компаниями "Сибур", "ОДК-Авиадвигатель", "ЭР-Телеком", "Ростелеком" и другими. Сотрудничество предусматривает ведение научных разработок, обучение и подготовку высококвалифицированных научных и производственных кадров.

НОЦ "Рациональное недропользование" создан в 2019 году в рамках национального проекта "Наука". Он объединяет Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет, а также предприятия реального сектора экономики.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.