Петербург получил 1 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург получил 1 млрд рублей из средств федерального бюджета на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", реализация которого началась в городе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"Санкт Петербург официально приступил к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В связи с этим на 2021 год городу выделили финансирование на ремонт дорог в размере 1 млрд рублей. Средства уже перечислили в федеральное казначейство по Санкт Петербургу", - говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, приняли решение о софинансировании развития транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области за счет федерального бюджета.

Как сообщали в пресс-службе Смольного ранее, стратегия по развитию транспортной системы петербургской агломерации до 2030 года предусматривает несколько крупных проектов, касающихся автомобильных и железных дорог, воздушного, морского и водного транспорта, улично-дорожной сети, пассажирского транспорта. В их числе - строительство Широтной магистрали скоростного движения, развитие аэропорта Пулково, предусматривающее строительство дополнительного пассажирского терминала, а также развязки на автомобильной дороге М-11 Москва - Санкт-Петербург в направлении аэропорта.

"Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова. Он также отметил, что из регионального бюджета на ремонт дорог в этом году выделили около 4 млрд рублей, часть из которых также направят на объекты ремонта по нацпроекту. Перечень таких объектов на 2021 год еще формируется.

В 2020 году в Петербурге отремонтировали участки дорожной сети по 80 адресам общей площадью 3 млн кв. м. Расходы на транспортную отрасль Петербурга в прошлом году составили 85,4 млрд рублей - 12,5% расходной части городского бюджета.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидируют половину мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличат долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизят долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.