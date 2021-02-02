Предприниматели Камчатки начали экспортировать одежду, чай и сувениры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Камчатского края, выполняющий в регионе основные задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в 2020 году помог местным представителям малого и среднего бизнеса начать экспорт одежды, биоактивных добавок (БАД), чая и сувениров, сообщил ТАСС заместитель руководителя центра Антон Кушнарев.

"Выход на внешние рынки - закономерный шаг для развития предпринимательской деятельности. В этом деле важна каждая мелочь: от деловой переписки с сервисными партнерами, до дизайна упаковки. Это ежедневная кропотливая работа, но результат того стоит. Только в 2020 году пять камчатских предпринимателей смогли заявить о себе далеко за пределами региона. [Они начали экспорт] миниатюр на камчатскую тематику из стекла, современной и стильной одежды Kamchatka Terra Incognita, БАД из жира дикого лосося, иван-чая и сувенирной продукции из дерева", - сказал Кушнарев.

Камчатский центр поддержки экспорта предоставляет целый комплекс услуг для предпринимателей, задумавшихся о расширении бизнеса. Всю его работу можно разделить на два направления - это организация деловых мероприятий и консультационно-информационная деятельность. "Мы организовываем участие камчатских предпринимателей в российских и международных выставках, принимаем делегации иностранных предпринимателей. Устраиваем так называемые бизнес-миссии, потому что лучший способ показать Камчатку - это пригласить потенциальных покупателей товаров и услуг в гости", - добавил Кушнарев.

В 2020 году центр искал для камчатских компаний рыбодобывающей, пищевой и туристической отраслей партнеров в Китае и Республике Корея. Сами предприниматели представили свою пищевую продукцию на 29-й международной выставке продуктов питания "WorldFood Moscow 2020". "Законы рынка таковы, что без четкого осознания своих конкурентных преимуществ невозможно находится в топе. На Камчатке почти во всех отраслях не очень высокая конкуренция, но если выходить за пределы региона, нужно хорошо понимать, чем привлечь и удержать потребителя. И это еще одно направление работы центра с камчатскими предпринимателями", - отметил Кушнарев.

Камчатка на вкус

Предприниматели Камчатки, которые в 2020 году представили свои товары на интернет-площадке eBay, уже отмечают рост продаж. Например, по словам Сергея Самохина, который производит стеклянные миниатюры, не проходит и дня, чтобы его товары не просматривали потенциальные покупатели.

"Для меня, как и для любого творца, важна оценка моего творчества. И выход на eBay - еще одна возможность показать миру красоту Камчатки. Финансовая сторона вопроса, конечно, тоже играет роль: продажи понемногу увеличиваются, количество просмотров растет. Тем более, выход на экспорт предполагает дополнительные обязательства что ли - хочется еще больше творить, придумывать. Недавно начал добавлять в свои сувениры лаву и эту задумку уже оценили", - рассказал Самохин.

Интерес у потребителей вызывает и уникальный состав иван-чая, травы для которого собирают в отдаленном районе Камчатки. По словам руководителя компании по производству чая Александра Корчева, местная продукция отличается в том числе своей экологичностью.

"Солнца у нас не очень много, но когда есть - растения в тундре весь свет в себя впитывают, всю пользу. Буквально за три недели вырастает наш иван-чай, стебель у него мощный, сочный, потому что тянется за солнышком. Коренные народы Камчатки давно знали о полезных свойствах этого растения, делали из него чай и сладости. Мы технологию усовершенствовали, но сохранили всю пользу тундровых растений и ягод, которые тоже добавляем в чай", - заявил Корчев.

Он добавил, что долгое время цех по производству иван-чая работал только для местных жителей, но в 2019 году предприниматель решил расширить географию поставок и обратился в центр поддержки экспорта Камчатского края. "Совместно со специалистами мы "докрутили" нашу упаковку, сделали ее презентабельной, самобытной. Сейчас чай с Камчатки пьют в США, Канаде, Норвегии, Франции", - рассказал бизнесмен.

Производство на краю земли

Уже несколько десятков камчатских предпринимателей работают под единым торговым брендом "Сделано на Камчатке". Его автор - бизнесмен Захар Козуб. В 2014 году он решил объединить товаропроизводителей полуострова для совместного продвижения товаров и услуг.

"На нашей торговой марке изображены самые узнаваемые камчатские символы: олень, медведь, вулкан и рыба. Задумывался он как способ консолидации усилий камчатских предпринимателей в введении бизнеса. В 2014 году у некоторых из тех моих коллег, чьи имена теперь на слуху в бизнес-сообществе, не было своих торговых помещений, продавцов. Мы все работали на 20 "квадратах" в Камчатском выставочном центре. Люди приходили, пробовали продукцию местных производителей, работающих под брендом "Сделано на Камчатке", она завоевывала доверие и набирала популярность", - рассказал Козуб.

Теперь под торговой маркой "Сделано на Камчатке" выпускают продукцию из рыбы, икры, дикоросов, продают сувениры. Пользоваться этим знаком можно абсолютно бесплатно.

В Камчатском центре поддержки экспорта уверены: у предпринимателей полуострова достаточно возможностей, чтобы конкурировать на зарубежных рынках, ведь им в этом помогает сама природа. "Продукция из гидробионтов, собранные вручную дикоросы, уникальная по своим свойствам питьевая вода, туристические услуги - этим Камчатка славится в России. Значит, с этим можно выходить на российский и зарубежный рынки. Тем более, что качество этой продукции отменное, и за такое высокое качество покупатели в разных уголках мира готовы платить", - уверен Кушнарев.