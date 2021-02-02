В школах в Хабаровском крае появится 25 "точек роста" в 2021 году

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае создадут 25 "точек роста" в сельских школах для повышения качества образования по физике, химии и биологии, сообщила ТАСС министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

"В 2021 году будут открыты еще 25 Центров естественно-научной и технологической направленностей в 12 районах. Центры - это возможность учащихся получить качественное современное образование с использованием высокотехнологичного оборудования и высоко оснащенных ученико-мест, ресурсов детского технопарка "Кванториум", - сказала Хлебникова.

Центры "Точка роста" создают в школах по нацпроекту "Образование" для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. В прошлом году в школах Хабаровского края в селах открыли 42 "точки роста", до этого еще 24. Школы получили ноутбуки для мобильных классов, шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты и планшеты, 3D принтеры, ручные инструменты и электродрели, тренажеры для отработки сердечно-легочной реанимации, наборы имитаторов травм и повреждений и многое другое.

"В "точках роста", открытых в 2019-2020 году, профильными предметами были ОБЖ, технология и информатика. В "точках роста" 2021 года таковыми предметами станут физика, химия и биология. Будет приобретаться оборудование, которое соответствует освоению общеобразовательных программ и программ допобразования по этой направленности", - сказала Хлебникова, уточнив, что на это направят более 38 млн рублей.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.