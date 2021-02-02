В Карелии переселят из аварийного жилья все социально незащищенные группы людей

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены до конца 2021 года переселить из аварийного жилья в первоочередном порядке все социально незащищенные категории граждан - людей с инвалидностью, серьезными заболеваниями, многодетные семьи, сообщил ТАСС министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов.

"Тех, кто относится к социально незащищенным категориям, то есть инвалиды, больные, семьи с детьми - такие категории. Мы этим и раньше занимались, а в этом году можем успеть закончить. Порядка 6 тыс. [человек] всего остается [переселить до 2023 года]. Думаю, что треть из них, 2000 примерно, относятся к категории, которую можно переселить первыми", - сказал собеседник агентства.

Поручение по переселению проживающих в аварийных домах граждан до конца 2021 года дал глава Карелии Артур Парфенчиков в декабре 2020 года. Руководитель Минстроя республики уточнил, что речь идет о социально незащищенных категориях, которые на сегодня не имеют другого жилья, кроме вошедшего в план по расселению. Дополнительного финансирования при этом региону не потребуется: в конце 2020 года Карелия получила 800 млн рублей на выполнение программы в ускоренные сроки. Вместо 2025 года правительство республики взяло на себя обязательство завершить очередной этап расселения аварийного жилья в 2023 году.

Для расселения аварийных домов уже в 2021 году в эксплуатацию должны сдать две первые новостройки в Кондопоге и одну в Лахденпохье в общей сложности на 210 квартир, в этом году также начнется строительство 75-квартирного дома в селе Янишполе Кондопожского района. Подавляющая часть квартир в них отдана людям из аварийного фонда, для коммерческих продаж застройщик заберет около 5-10%, добавил Россыпнов.

Всего в республике до 2023 года необходимо расселить 3 999 квартир, в которых живет 9 191 человек. Уже получили жилье или компенсацию за него более 2,3 тыс. человек, из них деньги выбрали около 200 человек.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.