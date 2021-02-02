Власти КБР до 2024 года планируют привести к нормативу до 85% региональных дорог

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Региональные власти планируют привести к нормативному состоянию в Кабардино-Балкарии (КБР) до 85% региональных дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года. Об этом сообщил журналистам во вторник министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков в ходе пресс-конференции.

"Есть план до 2024 года привести в нормативное состояние региональную дорожную сеть с асфальтобетонным покрытием до 85%, такая задача поставлена главой [региона], и она выполнима на 100%. Кроме того, до 2024 года планируется установить освещение на 160 км региональных дорог республики. Реализация начинается уже в этом году", - сказал он.

По словам регионального министра, в 2020 году привели к нормативу около 230 км дорог, в том числе 70 км дорог федерального значения и 103 км регионального. Дышеков подчеркнул, что нет ни одного района, в котором в 2020 году не были проведены дорожно-строительные работы.

"У нас есть планы по 2024 год включительно. В эти планы, в частности, входит приведение к нормативу около 125 км дорог в 2021 году по региональной сети, [планируется] проведение дорожных работ по всем районам республики", - сказал он.

В 2020 году в республике обустроили 138 пешеходных переходов по новым национальным стандартам. В этом году, по словам министра, поставили задачу завершить установку светофоров Т-7 возле соцобъетков.