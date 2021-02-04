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В Архангельске в 2021 году откроют первый школьный кванториум

На создание площадки выделили около 21 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый школьный кванториум планируют открыть в Архангельске в 2021 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства образования Архангельской области.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" в Архангельской области планируется открытие школьных кванториумов - детских технопарков, которые позволят на качественно новом уровне осваивать программы естественно-научной и технологической направленности. Первый планируется открыть в 2021 году в Архангельске", - сказали в пресс-службе.

На создание кванториума выделили около 21 млн рублей из федерального бюджета. Первый технопарк создадут в школе № 77, одним из основных направлений деятельности будет робототехника.

До конца 2023 года школьные кванториумы планируется открыть в трех учебных заведениях региона.

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РоссияАрхангельская область
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