В Архангельске в 2021 году откроют первый школьный кванториум

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Первый школьный кванториум планируют открыть в Архангельске в 2021 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства образования Архангельской области.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" в Архангельской области планируется открытие школьных кванториумов - детских технопарков, которые позволят на качественно новом уровне осваивать программы естественно-научной и технологической направленности. Первый планируется открыть в 2021 году в Архангельске", - сказали в пресс-службе.

На создание кванториума выделили около 21 млн рублей из федерального бюджета. Первый технопарк создадут в школе № 77, одним из основных направлений деятельности будет робототехника.

До конца 2023 года школьные кванториумы планируется открыть в трех учебных заведениях региона.