В Свердловской области открылся ресурсный центр добровольчества в сфере культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Ресурсный центр добровольчества в сфере культуры создали в Свердловской области по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Ресурсный центр был презентован в рамках областного фестиваля "Волонтерство в социокультурной сфере", прошедшего в Инновационном культурном центре. Ресурсный центр добровольчества в сфере культуры объединит все муниципальные образования региона", - говорится в сообщении.

Специалисты будут оказывать информационную поддержку и методическое сопровождение, консультировать представителей сообществ, желающих включиться в деятельность по восстановлению и сохранению культурного наследия страны, транслировать успешные практики добровольчества в сфере культуры, оказывать поддержку в их реализации, способствовать тиражированию в субъектах России.

"Сегодня волонтерской деятельностью занимается огромное количество свердловчан. Только в 2020 году в рамках национального проекта "Культура" в программу "Волонтеры культуры" были вовлечены порядка 1300 добровольцев, а это на 72% выше планов, обозначенных нацпроектом", - рассказали в департаменте.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлили до 2030 года. Он предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.