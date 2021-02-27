В Мурманске открыли новую ледовую арену "Метеор"

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Новая ледовая арена "Метеор", возведенная в основном на федеральные средства в рамках нацпроекта "Демография", открылась в Мурманске. Это комплекс площадью более 4 тыс. кв. м с искусственным льдом, который предназначен для занятий хоккеистов и фигуристов, рассказал в субботу журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы открыли сегодня ледовую арену, это еще одна площадка для занятия зимними видами спорта, прежде всего хоккея с шайбой. Площадка очень востребованная. Это стало возможно благодаря национальному проекту, концессионному соглашению, в котором федеральный, областной, местный бюджеты и частный инвестор вложились и сделали такой замечательный объект", - сказал губернатор журналистам.

Теперь и дети, и взрослые получили возможность для занятий зимними видами спорта, отметил он. "Думаю, что и ночью здесь будут заниматься - взрослые", - добавил глава региона.

Объект строили с 2019 года в рамках нацпроекта, площадь арены - более 4 тыс. кв. м. Она рассчитана на прием одновременно до 100 человек, на трибунах смогут разместиться до 200 зрителей. На первом этаже обустроены ледовое поле площадью 60 на 30 метров, холодильная установка, которая позволит регулировать температуру льда, стоянка ледозаливочной техники, тренажерный зал, кабинеты врача и массажиста, технические помещения. На втором этаже расположен буфет с подъемником для маломобильных групп населения и административные помещения.

Строительство обошлось в 357 млн рублей, из которых почти 117 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 83,3 млн - из областного, 121 млн - из местного и 36 млн рублей - собственные средства предприятия "Авангард".