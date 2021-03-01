Кировская область дополнительно получит почти 700 млн рублей на ремонт дорог

ТАСС, 1 марта. Кировская область получит дополнительно 680 млн рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба правительства области.

"Для Кировской области предусмотрено 680 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт дорог в Кировской городской агломерации и региональной сети. Средства до субъекта будут доведены после заключения соглашения с федеральным центром. В результате в 2021 году на реализацию БКАД в регионе будет направлено почти 3,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в прошлом году Кировская область получила аналогичную сумму из резервного фонда РФ. За счет выделенных средств в регионе были отремонтированы более 50 км дорог. В общей сложности в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние привели порядка 195 км автодорог.

Пресс-служба со ссылкой на председателя правительства Кировской области Александра Чурина сообщает, что по итогам дорожного сезона 2021 года доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 37,2%, а доля дорог Кировского городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, - до 72%.

"Приведение дорог в нормативное состояние позволит повысить в Кировской области безопасность движения, увеличить пропускную способность автодорог, а также укрепить связи между регионами и муниципальными образованиями, что даст возможность эффективнее развивать социально-экономические и рыночные отношения", - цитирует пресс-служба слова Чурина.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".