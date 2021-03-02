Чернышенко сообщил, что нацпроект по туризму будет включать предложения малого бизнеса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Представители малого бизнеса через "Опору России" представят предложения в разрабатываемый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Нацпроект объединит все инструменты и меры поддержки отрасли, станет окном новых возможностей. Туристический рынок в основном представляют предприятия малого и среднего бизнеса. "Опора России" тесно взаимодействует с такими организациями, владеет ситуацией на рынке, понимает возможности и потребности отраслевых предпринимателей. Поэтому мы заинтересованы в вашем участии в работе над проектом. Здесь нам нужно действовать консолидировано, объединить усилия государства и инвесторов", - сказал Чернышенко по итогам встречи с президентом "Опоры России" Александром Калининым.

Работа над формированием нацпроекта по туризму находится в завершающей стадии, в ней задействованы отраслевые эксперты, руководители ведущих туристических агентств и компаний, отметил вице-премьер.

Для системного развития туристской инфраструктуры будет активно использоваться механизм государственно-частного партнерства, подчеркнул он. К этой работе подключилась корпорация "Туризм.РФ", которая ведет переговоры с инвесторами в рамках комплексного развития привлекательных территорий по всей стране, которые предполагается формировать с учетом туристического потенциала и индивидуальных особенностей субъектов, сообщил Чернышенко.

"Опора России" готова оперативно подготовить предложения в нацпроект с учетом мнения малого бизнеса, отметил Калинин. Сейчас организация совместно с Ростуризмом и Росстатом разрабатывают методику расчета туристического потока, что позволит максимально эффективно распределить отраслевую, транспортную инфраструктуру, решать вопросы логистики с учетом туристических возможностей каждого региона, сообщил он.